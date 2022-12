Wahlen BL 2023 Portrait von Soraya Streib Soraya Streib tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Soraya Streib den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Soraya Streib

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich studiere Englisch und Medienwissenschaft im Master und arbeite nebenbei in der Kinderbetreuung. Mit 18 wurde ich in den Einwohnerrat Reinach gewählt, wo ich seit ein paar Jahren das Präsidium der SP-Faktion und das Präsidium der Sachkommission für Bevölkerungsdienste, Wirtschaft und Kultur innehabe. In meiner Freizeit trainiere ich Selbstverteidigung, spiele Theater und schreibe.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich will Perspektiven von Bevölkerungsgruppen einbringen, die in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft strukturell benachteiligt sind, von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten, von queeren Menschen, von geflüchteten Menschen, etc. Ich will auf eine Gesellschaft hinarbeiten, die niemanden zurücklässt und in der Toleranz und Solidarität grossgeschrieben werden.

___

