Wahlen BL 2023 Portrait von Stefan Meyer Stefan Meyer tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Hier präsentiert sich Stefan Meyer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Stefan Meyer

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Aesch BL aufgewachsen und seit 5 Jahren mit meiner Familie in Münchenstein wohnhaft. Nach meinem Wirtschaftsstudium in Basel habe ich im Bereich Gesundheitsökonomie promoviert und war danach einige Jahre in der Beratung tätig, bevor ich ins Gesundheitswesen wechselte. Ich liebe den Laufsport und unternehme gerne Wanderungen in unserem schönen Kanton.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Freiheit und Unabhängigkeit statt Zwang und Bevormundung – das ist mein politisches Credo. Ich setze mich für einen Kanton ein, der sich aus dem Privatleben seiner Bürger zurückhält und seinen Steuerzahlern den nötigen Respekt entgegenbringt. Mein klares Ziel ist, das Gewerbe, die Familien und den arbeitstätigen Mittelstand bei den politischen Entscheiden besser zu berücksichtigen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Themen Migration und Versorgungssicherheit sind für die Gesamtschweiz von Relevanz. Im Kanton Baselland liegen die brennendsten Probleme zudem beim Verkehr, bei der Sicherheit, im Gesundheitswesen sowie bei der Steuer- und Sozialpolitik. Das Bevölkerungswachstum bringt die Infrastruktur langsam, aber sicher an die Belastungsgrenze – und tangiert (direkt oder indirekt) viele weitere Politikbereiche.

