Wahlen BL 2023 Portrait von Steven Suter Steven Suter tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Hier präsentiert sich Steven Suter den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Steven Suter

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin ein Muttenzer. Ich habe meine Schulzeit und einen Teil meiner Ausbildung zum Bankkaufmann in Muttenz absolviert. Nach einem kurzen beruflichen Zwischenstopp bin ich wieder in Muttenz. Ich engagiere mich im Verkehrsverein Muttenz, in der Stützpunktfeuerwehr Muttenz und helfe gerne an Veranstaltungen im Dorf.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mir ist wichtig, dass wir ein Baselbiet für alle sind. Wir müssen Lösungen finden, mit denen der grösste Teil der Bevölkerung leben kann. Jetzt schon müssen wir uns auf die nächsten 10 Jahre vorbereiten. Mein Ziel ist, die Herausforderung der Bevölkerung im Landrat einzubringen. Bei einer Wahl vertrete ich meine Wählerinnen und Wähler.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die grösste Herausforderung sind sicherlich die Finanzen. Wir müssen haushälterisch wirtschaften. Der Bereich Bildung und Sicherheit wird uns immer mehr kosten, da müssen unsere Landrätinnen und Landräte eine optimale Lösung finden.

___

