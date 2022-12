Wahlen BL 2023 Portrait von Ursula Wyss Thanei Ursula Wyss Thanei tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Gaspard Weissheimer

(chm)

Hier präsentiert sich Ursula Wyss Thanei den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Ursula Wyss Thanei

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Zürich aufgewachsen, zur Schule gegangen und studierte Biochemie an der ETH Zürich. Nach meinem Doktorat zogen wir nach Oberwil. Hier lebe ich sehr gerne. Unsere drei Kinder sind hier aufgewachsen. Mit Interesse setze ich mich in der Gemeindekommission, bis vor 6 Jahren als Schulratspräsidentin und seit 4 Jahren als Landrätin ein.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich setze mich für die Menschen in allen Lebenslagen in unserem Kanton ein. Gute Schulen in jeder Gemeinde bieten Kindern unabhängig von Herkunft und Wohnort eine berufliche Zukunft. Die kantonale Energie- und Klimapolitik muss den Treibhausgasausstoss schnell und effizient reduzieren, die Versorgung mit Energie sichern und die Umwelt vor Klimaschäden schützen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Klimakrise: Diese Krise und ihre Auswirkungen zu bewältigen, ist mit dem Krieg in Europa zur noch grösseren Herausforderung geworden. Die Stromproduktion im Kanton ist mit 24 % des gesamten Verbrauchs zu niedrig und damit die Importabhängigkeit zu hoch. Da unser Kanton stark vom Klimawandel betroffen ist, sind Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt sehr dringlich.

___

