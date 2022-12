Wahlen Baselland 2023 - Porträt von Katrin Joos Reimer

Fragen & Antworten Schon wieder kränkeln wir an Weihnachten: Darf man verschnupft ans Fest? Lohnt sich ein Booster jetzt noch?

An diesen Weihnachten gibt es keine Coronamassnahmen mehr. Doch wer das neue Jahr gesund beginnen will, sollte sich trotzdem nicht zum hustenden Schwiegersohn an den Tisch setzen. Sieben Tipps in letzter Minute.