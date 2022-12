Wahlen Baselland 2023 Porträt von Raffael Grassi Raffael Grassi tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Gelterkinden für die Liste 11 (GLP). 21.12.2022, 13.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Raffael Grassi den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Raffael Grassi

(Die bz hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als Unternehmer liefere ich Lösungen für meine Kunden. In der Politik gilt es Lösungen zu finden, obwohl nicht alle Mehrheitsbeschaffer die gleichen Ziele verfolgen – also sind Kompromisse gefragt. Diese Fähigkeit, Kompromisse zu finden, möchte ich in die Politik einbringen. Für unsere Nachkommen, die ebenfalls ein Recht auf ein erfülltes Leben ohne geerbte Altlasten haben.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Der Strukturwandel ist notwendig – auch im Baselbiet. Also gilt es, Allianzen zu schmieden, um alte Zöpfe abzuschneiden. Zum Wohl der kommenden Generationen. Dabei spielt die Kostenwahrheit eine entscheidende Rolle. Es gilt, mit dem Geld der Steuerzahler die notwendigen Dinge bereitzustellen, damit der Staat funktioniert – mehr nicht. Es gilt, Strukturerhaltung abzubauen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Einwohner des Baselbiets sollen die Möglichkeit erhalten, den Dienstleistungskatalog des Staates mitzugestalten. Dazu muss der Prozess der Politik zu den Steuerzahlenden etabliert werden. Denn nur so ist sichergestellt, dass der Staat tatsächlich das tut, was eine Mehrheit der Steuerzahlenden tatsächlich will – abgesehen von den Verpflichtungen, die auf Bundesebene oder durch die UNO gelten.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Baselland

Alle Berichte zu den Baselbieter Landrats- und Regierungsratswahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.