Unihockey – Herren UPL Auswärtssieg für Zug United gegen Unihockey Basel Regio Zug United behielt im Spiel gegen Unihockey Basel Regio am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:6. 04.12.2022, 20.54 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Mario Stocker für Zug United. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Nicolas Schwob durch seinen Treffer für Unihockey Basel Regio in der 12. Minute her. L. Moser schoss Unihockey Basel Regio in der 23. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand war in der 25. Minute hergestellt: Robin Nilsberth traf für Zug United. Yannick Lindroos schoss Unihockey Basel Regio in der 25. Minute zur 3:2-Führung. Zug United glich in der 27. Minute durch Robin Nilsberth aus.

Adrian Furger erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Zug United. Mario Stocker sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Zug United. Severin Nigg baute in der 35. Minute die Führung für Zug United weiter aus (6:3).

Jonas Tschan (42. Minute) liess Unihockey Basel Regio auf 4:6 herankommen. Linus Arnold baute in der 46. Minute die Führung für Zug United weiter aus (7:4). L. Moser verkürzte in der 48. Minute den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 5:7. Unihockey Basel Regio kam in der 60. Minute noch auf 6:7 heran, als Toni Rintala traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Robin Nilsberth mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Zug United: Das Spiel wird Robin Nilsberth mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Mario Stocker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Adrian Furger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Linus Arnold mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Ins Skoreboard eingetragen haben sich L. Moser mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Toni Rintala mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), L mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Niklas Laurila mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Nicolas Schwob zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei Zug United wurde diese Ehre Robin Nilsberth zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Zug United von Rang 6 auf 4. Das Team hat 20 Punkte. Zug United spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Floorball Thurgau (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. Dezember) (17.00 Uhr, Kantonsschule Romanshorn Romanshorn).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat zehn Punkte. Unihockey Basel Regio trifft im nächsten Spiel zuhause auf Chur Unihockey (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Sonntag (4. Dezember) statt (17.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

