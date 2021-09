Abstimmung - Deutliches Ja in Maisprach zur Ehe für alle

Liveticker Ohne Captain Stocker: So startet der FCB in das Spitzenspiel gegen den FCZ

Der Klassiker steht an: In der 8. Runde der Super League trifft der FC Basel im Joggeli auf den Rivalen aus Zürich. Das sowieso emotionale Spiel ist in dieser Saison auch aufgrund der tabellarischen Situation brisant. Der Leader aus Basel trifft auf den Tabellendritten aus Zürich. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr. Klar ist: Wer gewinnt, ist Leader.