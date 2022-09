Unihockey – Herren UPL Erfolg für Unihockey Basel Regio gegen Tigers Langnau Unihockey Basel Regio behielt im Spiel gegen Tigers Langnau am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:5. 26.09.2022, 23.29 Uhr

Yannick Lindroos eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Unihockey Basel Regio das 1:0 markierte. Tigers Langnau glich in der 6. Minute durch Simon Steiner aus. Yannick Lindroos schoss Unihockey Basel Regio in der 7. Minute zur 2:1-Führung.

Toni Rintala sorgte in der 8. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Unihockey Basel Regio. Unihockey Basel Regio erhöhte in der 12. Minute seine Führung durch Dennis Kramer weiter auf 4:1. In der 14. Minute verkleinerte Simon Steiner den Rückstand von Tigers Langnau auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für Tigers Langnau fiel nur neun Minuten später. Erfolgreich war erneut Simon Steiner. Wiederum Yannick Lindroos sorgte in der 31. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Unihockey Basel Regio. In der 36. Minute gelang Tigers Langnau (Kevin Kropf) der Anschlusstreffer (4:5).

In der 46. Minute baute Fabian Schüpbach den Vorsprung für Unihockey Basel Regio auf zwei Tore aus (6:4). Patrick Mendelin baute in der 47. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (7:4). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Janis Lauber in der 58. Minute für Tigers Langnau auf 5:7.

Yannick Lindroos mit der beste Skorer

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel werden Yannick Lindroos mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Toni Rintala mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Patrick Mendelin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Tigers Langnau: Das Spiel werden Simon Steiner mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Janis Lauber mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Kevin Kropf mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen.

Nach dem Spiel wurde Toni Rintala zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei Tigers Langnau wurde diese Ehre Janis Lauber zuteil.

Unihockey Basel Regio verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 8. Das Team hat fünf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Basel Regio auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SV Wiler-Ersigen. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

Tigers Langnau rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Tigers Langnau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 6). Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.