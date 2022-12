Unihockey – Damen NLB Erneuter Sieg für Unihockey Basel Regio gegen Floorball Uri Unihockey Basel Regio setzt seine Siegesserie auch gegen Floorball Uri fort. Das 8:7 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 04.12.2022, 20.57 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Lotta Bertschy, die in der 1. Minute für Unihockey Basel Regio zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Basel Regio stellte Ella Bröckelmann in Minute 2 her. Karin Stebler baute in der 9. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (3:0).

Unihockey Basel Regio erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Jacqueline Brunner weiter auf 4:0. In der 17. Minute verkleinerte Adriana Wey den Rückstand von Floorball Uri auf 1:4. Unihockey Basel Regio erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Nathalie Stocker weiter auf 5:1.

Adriana Wey (28. Minute) liess Floorball Uri auf 2:5 herankommen. Sabrina Rüttimann-Bösch verkürzte in der 29. Minute den Rückstand von Floorball Uri auf 3:5. Unihockey Basel Regio erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Sandra Wyss weiter auf 6:3.

Nathalie Stocker baute in der 42. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (7:3). Unihockey Basel Regio erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Lotta Bertschy weiter auf 8:3. In der 51. Minute verkleinerte Adriana Wey den Rückstand von Floorball Uri auf 4:8. Sabrina Rüttimann-Bösch (51. Minute) liess Floorball Uri auf 5:8 herankommen. Tamara Dubacher (55. Minute) liess Floorball Uri auf 6:8 herankommen. Jasmin Gnos brachte Floorball Uri in der 60. Minute auf ein Tor heran. Das 7:8 blieb aber der Schlussstand.

Beste Skorerin bucht drei Punkte

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Das Spiel werden Lotta Bertschy mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Ella Bröckelmann mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Nathalie Stocker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tamara Kissling mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Floorball Uri: Das Spiel wird Adriana Wey mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Sabrina Rüttimann-Bösch mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Jasmin Gnos mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Adriana Wey zur besten Spielerin von Floorball Uri gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Tamara Kissling zuteil.

Unihockey Basel Regio liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 26 Punkte. Als nächstes tritt Unihockey Basel Regio in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team UH Appenzell zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Sonntag (4. Dezember) statt (16.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Floorball Uri liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat 15 Punkte. Floorball Uri tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von UH Lejon Zäziwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. Dezember) (17.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.