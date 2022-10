Unihockey – Herren UPL Erster Sieg für UHC Alligator Malans nach drei Niederlagen Gegen Unihockey Basel Regio gewinnt UHC Alligator Malans am Sonntag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 7:6. 17.10.2022, 15.51 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Tim Braillard in der 7. Minute. Er traf für UHC Alligator Malans zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 15, als Niklas Laurila für Unihockey Basel Regio erfolgreich war. Damian Rohner erzielte in der 16. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für UHC Alligator Malans.

Mit seinem Tor in der 20. Minute brachte Mauro Hartmann UHC Alligator Malans mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Niklas Laurila (31.) Reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Basel Regio auf ein Tor (2:3). UHC Alligator Malans baute die Führung in der 43. Minute (Dan Hartmann) weiter aus (4:2).

UHC Alligator Malans erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Damian Rohner weiter auf 5:2. Yannick Lindroos verkürzte in der 52. Minute den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 3:5. Remo Buchli baute in der 52. Minute die Führung für UHC Alligator Malans weiter aus (6:3).

Linus Chrétien verkürzte in der 55. Minute den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 4:6. Patrick Mendelin sorgte in der 56. Minute für Unihockey Basel Regio für den Anschlusstreffer zum 5:6. Der Ausgleich für Unihockey Basel Regio fiel in der 59. Minute (Toni Rintala).

Bester Skorer bucht drei Punkte

Skorer für UHC Alligator Malans: Das Spiel werden Damian Rohner mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Dan Hartmann mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Tim Braillard mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Yannick Lindroos mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Niklas Laurila mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Patrick Mendelin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Toni Rintala mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Yannick Lindroos zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei UHC Alligator Malans wurde diese Ehre Tim Braillard zuteil.

In der Tabelle verbessert sich UHC Alligator Malans von Rang 11 auf 9. Das Team hat sieben Punkte. UHC Alligator Malans trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Floorball Thurgau (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

Unihockey Basel Regio verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat sieben Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Basel Regio daheim mit seinem Tabellennachbarn Waldkirch-St. Gallen (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.