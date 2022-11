Unihockey – Herren UPL HC Rychenberg Winterthur setzt Siegesserie auch gegen Unihockey Basel Regio fort HC Rychenberg Winterthur setzt seine Siegesserie auch gegen Unihockey Basel Regio fort. Das 7:5 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 21.11.2022, 12.22 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Claudio Mutter, der in der 5. Minute für HC Rychenberg Winterthur zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 14, als Dennis Kramer für Unihockey Basel Regio erfolgreich war. Marco Eyer brachte HC Rychenberg Winterthur 2:1 in Führung (16. Minute).

Erneut Marco Eyer traf in der 24. Minute auch zum 3:1 für HC Rychenberg Winterthur. HC Rychenberg Winterthur erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Kimo Oesch weiter auf 4:1. HC Rychenberg Winterthur erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Markus Lindgjerdet weiter auf 5:1.

In der 43. Minute verkleinerte Yannick Lindroos den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 2:5. Noah Püntener baute in der 43. Minute die Führung für HC Rychenberg Winterthur weiter aus (6:2). In der 49. Minute verkleinerte Patrick Krähenbühl den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 3:6.

In der 56. Minute verkleinerte Yannick Lindroos den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 4:6. In der 59. Minute gelang Unihockey Basel Regio (Toni Rintala) der Anschlusstreffer (5:6). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noah Püntener in der 60. Minute. Er traf zum 7:5 für HC Rychenberg Winterthur.

Noah Püntener mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für HC Rychenberg Winterthur: Das Spiel wird Noah Püntener mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Marco Eyer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Claudio Mutter mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Markus Lindgjerdet mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Levin Conrad mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Yannick Lindroos mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Marco Eyer zum besten Spieler von HC Rychenberg Winterthur gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Toni Rintala zuteil.

In der Tabelle liegt HC Rychenberg Winterthur weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 19 Punkte. Für HC Rychenberg Winterthur geht es auswärts gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. November (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat sieben Punkte. Unihockey Basel Regio tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Grasshopper Club Zürich an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 27. November statt (18.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.