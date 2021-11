Abstimmung Oberdorf (BL) sagt Ja zum Covid-19-Gesetz Hier finden Sie die Details zum Resultat in der Gemeinde Oberdorf (BL) an diesem Abstimmungssonntag. 28.11.2021, 14.24 Uhr

Die Ergebnisse in Oberdorf (BL): 64.3 Prozent Nein zum Covid-Gesetz

(chm)

Ja zum Covid-Gesetz in Oberdorf (BL): Eine Mehrheit von 55.5 Prozent der Stimmenden befürwortete die Vorlage.

Auch im Juni hatte Oberdorf (BL) bereits Ja gesagt bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten die Vorlage mit 53.1 Prozent angenommen.

Deutlich mehr Leute als üblich stimmten ab

An der Abstimmung zum Covid-Gesetz beteiligten sich in Oberdorf (BL) deutlich mehr Menschen als üblich. Mit 63.5 Prozent lag die Stimmbeteiligung markant über dem Durchschnitt aller Abstimmungen in der Gemeinde seit 1990 (40 Prozent).

Oberdorf (BL) hat die Justizinitiative deutlich abgelehnt. 64.3 Prozent stimmten Nein.

Die klare Mehrheit der Abstimmenden in Oberdorf (BL) hat zur Pflegeinitiative Ja gestimmt. Mit einem Ja-Anteil von 63.1 Prozent befürwortet die Gemeinde die Vorlage.

Folgt mehr... nach Ende der Auszählung in der ganzen Schweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.