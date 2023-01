Unihockey – Damen NLB Unihockey Basel Regio bezwingt UC Yverdon Unihockey Basel Regio gewinnt am Samstag zuhause gegen UC Yverdon 7:5. 09.01.2023, 01.24 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Sonja Nivamo, die in der 11. Minute für Unihockey Basel Regio zum 1:0 traf. Lynn Nijenhuis glich in der 19. Minute für UC Yverdon aus. Es hiess 1:1. Laura Marendaz traf in der 28. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für UC Yverdon.

Jacqueline Brunner glich in der 29. Minute für Unihockey Basel Regio aus. Es hiess 2:2. Nathalie Stocker schoss Unihockey Basel Regio in der 34. Minute zur 3:2-Führung. In der 39. Minute baute Ella Bröckelmann den Vorsprung für Unihockey Basel Regio auf zwei Tore aus (4:2).

Unihockey Basel Regio erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Nathalie Stocker weiter auf 5:2. Margaux Houriet (46. Minute) liess UC Yverdon auf 3:5 herankommen. Unihockey Basel Regio erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Jael Brönnimann weiter auf 6:3.

Jaël Grezet (49. Minute) liess UC Yverdon auf 4:6 herankommen. Der Anschlusstreffer für UC Yverdon fiel nur neun Minuten später. Erfolgreich war erneut Jaël Grezet. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Eeva-Maria Heininen für Unihockey Basel Regio auf 7:5 erhöhte.

Jael Brönnimann mit die beste Skorerin

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Jael Brönnimann mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Nathalie Stocker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Eeva-Maria Heininen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Sandra Wyss mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UC Yverdon: Das Spiel wird Margaux Houriet mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Jaël Grezet mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Tamara Kissling zur besten Spielerin von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei UC Yverdon wurde diese Ehre Aurélie Köhli zuteil.

Unihockey Basel Regio verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat 30 Punkte. Für Unihockey Basel Regio geht es auswärts gegen Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Januar (16.00 Uhr, Sporthalle Heuel Rümlang).

UC Yverdon liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat sieben Punkte. UC Yverdon tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von UH Lejon Zäziwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 15. Januar statt (19.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.