Unihockey – Damen NLB Unihockey Basel Regio mit Sieg gegen Chilis Rümlang-Regensdorf Unihockey Basel Regio behielt im Spiel gegen Chilis Rümlang-Regensdorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:4. 21.11.2022, 12.42 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Sabrina Schellenberg für Chilis Rümlang-Regensdorf. In der 16. Minute traf sie zum 1:0. Zum Ausgleich für Unihockey Basel Regio traf Tamara Kissling in der 16. Minute. Sonja Nivamo schoss Unihockey Basel Regio in der 17. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 17, als Sarina Merz für Chilis Rümlang-Regensdorf erfolgreich war. Das Tor von Nathalie Stocker in der 22. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Unihockey Basel Regio. Unihockey Basel Regio baute die Führung in der 29. Minute (Eeva-Maria Heininen) weiter aus (4:2).

Die 39. Minute brachte für Chilis Rümlang-Regensdorf den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Laura Gaugere. Nathalie Stocker erhöhte in der 51. Minute zur 5:3-Führung für Unihockey Basel Regio. Dank dem Treffer von Leandra Richner (52.) reduzierte sich der Rückstand für Chilis Rümlang-Regensdorf auf ein Tor (4:5). Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Eeva-Maria Heininen die Führung für Unihockey Basel Regio auf 6:4 erhöhte.

Eeva-Maria Heininen mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Eeva-Maria Heininen mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Nathalie Stocker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Chilis Rümlang-Regensdorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Laura Gaugere mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Leandra Richner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Sabrina Schellenberg mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Sarina Merz mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie auch die einzigen Spielerinnen, welche für ihr Team heute punkteten.

Nach dem Spiel wurde Karin Stebler zur besten Spielerin von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei Chilis Rümlang-Regensdorf wurde diese Ehre Julia Tschudin zuteil.

Unihockey Basel Regio verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat 17 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Unihockey Basel Regio in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte Visper Lions. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (19.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Unverändert liegt Chilis Rümlang-Regensdorf auf Rang 6. Das Team hat neun Punkte. Chilis Rümlang-Regensdorf tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von UH Lejon Zäziwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (16.00 Uhr, Sporthalle Heuel Rümlang).

