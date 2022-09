Unihockey – Herren UPL Wiederum drei Punkte für Floorball Köniz bei Sieg gegen Unihockey Basel Regio Das 8:2 auswärts gegen Unihockey Basel Regio ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Floorball Köniz. 17.09.2022, 22.32 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Silvan Bolliger, der in der 8. Minute für Floorball Köniz zum 1:0 traf. Neun Minuten dauerte es, ehe Silvan Bolliger erneut erfolgreich war. Er traf in der 17. Minute zum 2:0 für Floorball Köniz. Der Anschlusstreffer für Unihockey Basel Regio zum 1:2 kam in der 24. Minute. Verantwortlich dafür war Toni Rintala.

Patrick Krähenbühl glich in der 32. Minute für Unihockey Basel Regio aus. Es hiess 2:2. Manuel Engel brachte Floorball Köniz 3:2 in Führung (36. Minute). Nicolas Ammann erhöhte in der 46. Minute zur 4:2-Führung für Floorball Köniz.

Yann Andrea Ruh baute in der 47. Minute die Führung für Floorball Köniz weiter aus (5:2). Jan Zaugg baute in der 55. Minute die Führung für Floorball Köniz weiter aus (6:2). Jan Zaugg erzielte nur zwei Minuten später auch das 7:2 für Floorball Köniz. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Bolliger in der 59. Minute, als er für Floorball Köniz zum 8:2 traf. Er traf zum dritten Mal.

Silvan Bolliger mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Floorball Köniz: Das Spiel wird Silvan Bolliger mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich mit je zwei Punkten Jan Zaugg (Tore: 2, Assists: 0), Nicolas Ammann (Tore: 1, Assists: 1), Yann Andrea Ruh (Tore: 1, Assists: 1) und Stefan Hutzli (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Zwei weitere Spieler liessen sich jeweils einen Punkt gutschreiben.

Nach dem Spiel wurde Silvan Bolliger zum besten Spieler von Floorball Köniz gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Kai Kurth zuteil.

Floorball Köniz steht (nach Punkten) mit sechs Punkten auf Rang 4. Für Floorball Köniz geht es zuhause gegen Waldkirch-St. Gallen weiter. Die Partie findet am 23. September statt (19.30 Uhr, Sporthallen Weissenstein Bern).

Unihockey Basel Regio steht bei null Punkten. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Basel Regio auswärts mit Floorball Thurgau zu tun. Diese Begegnung findet am 24. September statt (19.30 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.