Dorfladen in Bettingen wird zur Sache der Basler Justiz

Gemeindeprojekt Bettingens Dorfladen wird zum Fall für die Justiz Einwohner Peter Hablützel hat Rekurs gegen den Neubau des Dorfladens mit dem angegliederten Café eingelegt. Er will mehr Ladenfläche, ansonsten funktioniere das Konzept nicht. Tobias Gfeller 29.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Laden und Café gleichzeitig? Peter Hablützel meint, das könne nicht nebeneinander funktionieren. Nicole Nars-Zimmer

Der Dorfladen gleich bei der Bushaltestelle und der Baslerhofscheune ist für die Identität der kleinsten baselstädtischen Gemeinde wichtig. Deshalb sind sich der Gemeinderat und die Bevölkerung nicht zu schade, gut 900'000 Franken in einen Neubau zu investieren. Der neue Dorfladen soll mit einem integrierten Café noch mehr zum Treffpunkt werden und das Café Wendelin, das ebenfalls die Gemeinde betreibt, auf der gegenüberliegenden Strassenseite langfristig ersetzen.

Die Planungen für den Neubau liefen aber nicht reibungslos. Schon an der Gemeindeversammlung, an der dem Kredit zugestimmt wurde, gab es kritische Stimmen. Der Widerstand geht nun so weit, dass der Dorfladen zum Fall für das Basler Appellationsgericht wird.

Kritik an Planung und Neubau

Der Bettinger Einwohner Peter Hablützel hat Rekurs gegen die Planungen eingelegt. Die vom Gemeinderat erlassene Verfügung zog er an den Regierungsrat weiter, der den Fall gemäss Gesetz gleich ans Appellationsgericht abgab. Peter Hablützel kritisiert den Planungsprozess und das Neubauprojekt.

«Im ganzen Prozess wurde die Bevölkerung viel zu wenig miteinbezogen. Und der Plan, einen Laden und ein Café parallel zu führen, wird wirtschaftlich nicht aufgehen.»

Hablützel findet, dass der Dorfladen alleine mit nur 55 Quadratmetern zu klein wird, damit er ein Angebot führen kann, das die Bevölkerung in den Laden lockt. Er habe in Eigenregie bei Volg und Co. nachgefragt, was es brauche, damit kleine Läden in Dörfern rentieren. «Mir wurde von allen Unternehmen bestätigt, dass es mindestens 100 bis 120 Quadratmeter sein müssen, damit ein solcher Laden schwarze Zahlen schreiben kann.» Mit dem kleinen Angebot müsse trotz Dorfladen jede und jeder nach Riehen, um das Nötigste für den Alltag zu bekommen. Hablützel hätte lieber den Dorfladen in alter Grösse und das Café Wendelin weitergeführt gehabt. Als Alternative wäre für ihn auch ein kleines Stehcafé in der Ecke im Dorfladen eine Option gewesen.

Wie Bettingens Dorfladen aussehen soll, da durfte eigentlich auch die Bevölkerung mitbestimmen. Nicole Nars-Zimmer

Bevölkerung wurde miteinbezogen

Er sei mit seiner Kritik nicht alleine, stellt Peter Hablützel klar. Doch Gemeindepräsident Patrick Götsch widerspricht in allen Punkten. Die Bevölkerung sei im Rahmen von Befragungen und der Strategie 2020 bis 2024, die der Gemeinderat gemeinsam mit einer Resonanzgruppe für die Zukunft von Bettingen erarbeitet hatte, miteinbezogen worden.

«Es gab ein Mitwirkungsverfahren, zu dem alle Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen waren. Dabei ging es grundsätzlich um die Entwicklung rund um den Dorfplatz. Daraus entstand der Wunsch, dass beim Dorfladen etwas Neues entsteht.»

In die detaillierte Umsetzung dieses Wunsches war die Bevölkerung nicht eingebunden, da es sich um ein operatives Geschäft handelt, erklärt Götsch weiter.

Hablützel forderte Einsicht in Businessplan

Vor der Gemeindeversammlung im Dezember, an welcher der Kredit traktandiert war, gab es eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema Dorfladen. An der letzten Gemeindeversammlung am 8. Juni liess der Gemeinderat mehrere Anträge von Hablützel gar nicht erst zu, weil sie allesamt operative Bereiche betrafen. Unter anderem forderte Hablützel, dass der Gemeinderat einen Businessplan zum neuen Dorfladen vorlegt.

Beim Projekt selber ist Patrick Götsch überzeugt, dass es funktionieren kann. Natürlich hätte auch der Gemeinderat Abklärungen getroffen, was es braucht, damit ein solcher Laden überlebensfähig ist. Mit der Hybridlösung mit Dorfladen, Café und Postagentur, die es aktuell schon hat, stünde das ganze Projekt auf mehreren und damit stabileren Beinen. Der Dorfladen wird in seinem Sortiment das Wichtigste für den Alltag anbieten.

Einen Businessplan werde der Gemeinderat nicht vorlegen, stellt Götsch klar. «Einerseits macht der Gemeinderat keinen Businessplan, weil er nicht Betreiber des Ladens ist – das macht natürlich der Pächter, andererseits kann er von diesem nicht verlangen, dass er öffentlich seine Unternehmenspläne vorlegt. Dieser wurde jedoch bei der Evaluation von einem externen Fachmann und dem Gemeinderat sorgfältig geprüft.» Die Verhandlungen mit einem Pächter befinden sich gemäss Patrick Götsch in der Endphase. Der Gemeinderat wird diese Woche den neuen Betreiber bekanntgeben.