Gemeinderat Riehen braucht dringend zusätzliche Sporthallen Die Nachfrage nach Hallen wächst, das Angebot sinkt: Riehener Sportvereine können nicht mehr so häufig trainieren, wie sie gerne würden. Tobias Gfeller 29.04.2021, 18.29 Uhr

Damit die Volleyballerinnen in der Nationalliga A mehr trainieren können: Die Gemeinde Riehen leidet unter einer Knappheit an Sporthallen. Juri Junkov

Im Gemeinderat, viel mehr aber noch bei den Sportvereinen, ist es seit Jahren ein Thema: In Riehen hat es zu wenig Sporthallen, damit alle Vereine so häufig trainieren können, wie sie es gerne hätten und vereinzelt müssten Vereine sogar nach Basel ausweichen. Im Winter liegt die Belegung bei 97 Prozent, rechnete Gemeinderätin Christine Kaufmann (EVP) in ihrer Antwort auf eine Interpellation von SVP-Einwohnerrat Christian Heim vor.