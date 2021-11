Gemeinderat Schenken die Bürgerlichen in Riehen freiwillig einen Sitz her? Die Mitte, LDP, FDP und SVP treten zu den Gemeinderatswahlen überraschend mit nur vier Kandidierenden an. Daniel Albietz soll das Gemeindepräsidium übernehmen. Tobias Gfeller 03.11.2021, 13.58 Uhr

Daniel Albietz, Daniel Hettich, SIlvia Schweizer und Felix Wehrli. Tobias Gfeller

Nach der Rücktrittsankündigung von Gemeindepräsident Hansjörg Wilde, der zwar als Parteiloser politisiert, aber klar dem bürgerlichen Lager zuzuordnen ist, war die meist diskutierte Frage, wer den fünften Sitz der bürgerlichen Allianz im Riehener Gemeinderat verteidigen soll. Am Mittwochmorgen löste die Allianz beim Friedhof Hörnli das Geheimnis: vorerst niemand. Die Mitte, LDP, FDP und SVP treten lediglich mit ihren vier Bisherigen an und erhöhen damit die Chancen der anderen Parteien, ihre Vertretung in der Exekutive auszubauen oder erst gar in diese einzuziehen.