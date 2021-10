Der Deal zwischen Coop und der Fondation des Fondateurs

Genossenschaft Coop befreit sich von Stiftungsballast Das Coop-Urgestein Bernhard Jäggi gründete 1923 das Coop-Tagungszentrum. Nun hat der Detailhandelskonzern die Trägerstiftung entsorgt. Christian Mensch 18.10.2021, 05.00 Uhr

Bernhard Jäggi, überzeugter Genossenschafter und Initiant des Muttenzer Freidorf. Zvg/Wiki / bz

In zwei Jahren wäre das «Genossenschaftliche Seminar» in Muttenz 100-jährig geworden. Bernhard Jäggi, der damalige Direktionspräsident des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine (heute: Coop), gründete eine gleichnamige Stiftung für die Bildung von «Personen männlichen wie weiblichen Geschlechts», die sich «mit Ernst und Hingabe» in den Dienst der genossenschaftlichen Idee stellten. Daraus wurde über die Jahre das Coop-Tagungszentrum, das längst nicht mehr nur Coop-intern genutzt wird.