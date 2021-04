Geöffnete Terrassen Mit Strohhalm im Mund und Maske unterm Kinn feiern die Basler die neue Freiheit Am ersten Wochenende mit geöffneten Terrassen waren die städtischen Ausgehmeilen dicht bevölkert. Ein Augenschein. Elodie Kolb 26.04.2021, 05.00 Uhr

Am ersten Wochenende mit geöffneten Bars und Restaurants ist die Steinenvorstadt voll. Roland Schmid / BLZ

Die Szenen am Samstagabend in der Steinenvorstadt erinnern an die vor einem Jahr: viele Menschen, keine Abstände, alle Gäste mit dem Strohhalm im Mund und der Maske unten am Kinn. Am ersten Wochenende mit geöffneten Terrassen sucht man leere Tische vergeblich. An beiden Enden der Steinenvorstadt wurden Absperrungen aufgestellt, grosse Plakate weisen darauf hin, dass hier strengere Regeln gelten, die Polizei hat sich in Stellung gebracht.

Mit dem Telefon am Ohr ruft ein Polizist, der in der Steinen unterwegs ist, einem Mann ohne Maske zu: «Hier gilt Maskenpflicht!» Eingehalten wird diese offensichtlich nicht von allen. Viele flanieren durch die Strasse, viele tragen keine Maske, die Menschen in den Bars und Restaurants sowieso nicht. In einem Hauseingang sitzen zwei Mädchen und essen eine Piadina. Sie wüssten zwar, dass sie hier nicht picknicken dürften, «wir finden aber, es ist okay, weil wir nur kurz essen und dann wieder gehen», sagen sie.

Polizeisprecher Martin Schütz schreibt auf Anfrage, es habe im Hinblick auf die Coronamassnahmen «keine gröberen Probleme gegeben». Schütz:

«Wenn wir auf die Abend- und Nachtstunden des Wochenendes schauen, dann können wir aus polizeilicher Sicht unaufgeregt bilanzieren.»

Besonders an Orten, an welchen mit höherem Personenaufkommen gerechnet werden musste, «war die Kantonspolizei, wie angekündigt stark sichtbar präsent», schreibt Schütz weiter. Grundsätzlich habe man in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, im Gespräch auf die Massnahmen hinzuweisen «und an die Eigenverantwortung und Solidarität zu appellieren». Ordnungsbussen seien am Wochenende keine ausgestellt worden.

Sorgen vor Ansteckungen haben viele nicht

Kurze Befragungen zeigen, dass sich die Gäste in der Steinen keine Sorgen machen, sich mit dem Virus anzustecken. Drei Frauen, die in der 59-Bar sitzen, sagen: «Wir sind froh, dass wir wieder hier sein können. Wir glauben, die Ansteckungsgefahr im Zug ist grösser.»

Der sonst an so lauen Nächten dicht besiedelte Barfüsserplatz ist am Samstag so gut wie leer: Die meisten scheinen sich nach einem Platz in einem Restaurant oder einer Bar gesehnt zu haben. Ein Paar sitzt an einem Tisch vor der Stöckli-Bar. Der Tenor:

«Mit den geöffneten Terrassen haben wir ein Stück unserer Freiheit zurück. Das sind wir sind jetzt am geniessen.»

Eine Gruppe junger Männer trinkt an einem Tisch vor dem Unternehmen Mitte Bier: «Wir sind froh dass jetzt alles wieder offen ist und wir wieder gemütlich unser Bier trinken können.» Aber das wichtigste sei für sie, dass im Sommer alles offen sei.

Das Leben ist in die Stadt zurückgekehrt

Am Marktplatz fährt eine weisse Stretchlimousine vorbei, die Restaurants am Kleinbasler Rheinufer haben bis unter die Mittlere Brücke Tische aufgestellt. Die Gäste sitzen im grünen Licht auf den Sofas. Vier Frauen geniessen den Abend beim Hotel Krafft: «Wir sind sehr froh, dass wir endlich wieder zusammen draussen sitzen können», sagen sie. «Aber es ist schon spannend, wie viel Menschen hier am Rheinufer sind.» Und: Sie verstehen nicht, warum die Steinen als Hotspot gelte und das Rheinufer nicht. Sie sagen mit einem Augenzwinkern:

«Am Rhein existiert das Virus halt nicht.»

Am Kleinbasler Rheinufer treffen Passanten auf Bargäste und Gruppen die auf den Steinstufen sitzen. Roland Schmid / BLZ

Auch auf den Steinstufen direkt am Ufer sitzen viele Menschen. Zwar mehrheitlich in kleineren Gruppen, allerdings sind es so viele, dass der Abstand zwischen ihnen kaum eingehalten werden kann und es aussieht wie in den vielen Sommernächten vor der Pandemie.

Nur eine Querstrasse weiter oben ist es deutlich ruhiger: Michele Parisi vom «Schmalen Wurf» an der Rheingasse sagt: «Wir sind froh, dass wir jetzt nach sieben Monaten wieder öffnen können.» Das Lokal sei seit Montag wieder geöffnet und «als erstes wurden wir kontrolliert und die Abstände zwischen den Tischen gemessen». Dabei solle man eher die Abstände in der Steinenvorstadt messen, findet er.

Es ist wieder Leben in die Stadt zurückgekehrt. Die grosse Zufriedenheit der Baslerinnen und Basler, endlich wieder mit Freunden essen und trinken zu können, ist greifbar. Die Pandemie und die steigenden Fallzahlen gilt es dabei aber im Auge zu behalten.