Gericht «Romance Scamming» oder die betrogene Betrügerin Das Basler Strafgericht hat die Frau wegen Betrug verurteilt. Das Appellationsgericht korrigiert: Sie ist Opfer, nicht Täterin. Christian Mensch Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Postboten hat die Frau Päckchen entgegengenommen. Was sie dabei als Quittung wirklich unterzeichnete, bleibt unklar. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Der Frau ging es schlecht. Ende 50 hatte sie vieles verloren, was ihr wichtig war. Aus einer guten Stelle war Sozialhilfe geworden. Auf den Abstieg folgte die Scheidung. Dafür kamen gesundheitliche Probleme dazu, körperliche wie psychische. Lichtblick war einzig die neue Chatbekanntschaft.

Wirklich kennen gelernt hat sie den Mann nie. Ein etwas jüngerer Amerikaner sei er. Ihr, die sich der Hölle näherte, versprach dieser etwas unbeholfen «Himmel und Erde». Er wollte nicht viel von ihr, nur einen Gefallen. Dass sie die Päckchen entgegennehme, die er an ihre Adresse schicken lässt, und diese einem Kurier weitergebe. Das tat sie auch – und fand sich als Betrügerin wieder, verurteilt vom Basler Strafgericht.

Der Galan war wohl doch nur ein Gauner

In den Päckchen befand sich Verschiedenes, darunter Mobiltelefone und SIM-Karten. Den Empfang quittierte sie, die Päckchen wurden abgeholt – und die Mobiltelefone in Ghana in Gang gesetzt. Sie stutzte, als Rechnungen bei ihr eintrafen. Es dämmerte ihr, dass ihr Galan wohl ein Gauner gewesen ist.

Die Frau erstattete Anzeige, sie sei wohl Opfer eines Betrügers geworden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Allerdings nicht gegen den Unbekannten, sondern gegen die Frau. Wurde sie betrogen oder hatte sie betrogen? In ihrem Namen seien Mobiltelefone bestellt gewesen, sie habe mehrjährige Mobilfunkverträge unterzeichnet. Für die Firmen, die aufgrund von Onlinebestellungen geliefert hatten, musste nicht weit nach einer Schuldigen gesucht werden. Um sich schadlos zu halten, hatte sich Frau selbst als Schuldige anerboten.

Im Zweifel doch nicht für die Angeklagte

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage in vier Fällen; das Basler Strafgericht erklärte die Frau des mehrfachen Betrugs schuldig und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Franken mit bedingtem Strafvollzug, zu Schadensersatz von über 10'000 Franken, zu Parteientschädigung und Verfahrenskosten. Der amtliche Verteidiger der Frau konnte nicht akzeptieren, was sich das Einzelgericht zum Schuldspruch zusammengereimt hatte, und legte Berufung ein. Was im Verfahren beim Appellationsgericht zusammenkam, war eine einzige Folge von Ungereimtheiten.

Für die zweite Instanz ist klar: Die Frau ist Opfer eines «Romance Scammings» geworden, eines Liebesbetrugs im Internet. Dass sie sich deshalb in den Befragungen zurückhaltend geäussert, gar die Aussage verweigert habe, sei nicht Ausdruck von Schuld, wie das Strafgericht interpretierte, sondern Ausdruck von Scham.

Aber nicht nur deshalb habe das Strafgericht ein Fehlurteil verhängt. Auch die vorgelegten Beweise für einen Betrug seien dünn und: nicht haltbar. Angefangen bei den Internetbestellungen, die in ihrem Namen getätigt wurden. Da hatte es offenbar keine Rolle gespielt, dass diese teilweise von Computern ausgingen, die gemäss IP-Adresse etwa im Kongo standen. Auch dass der Name der Frau nicht korrekt geschrieben war, stärkte bei den Strafermittlern und dem Strafgericht nicht die Unschuldsvermutung.

Der Vertragsabschluss auf der Türschwelle

Die Rekonstruktion der betrügerischen Deals legt die Schwächen des Onlinehandels offen. Weder werden Bestellungen sorgfältig geprüft noch die Regularien bei der Auslieferung eingehalten. Ob dabei eine Unterschrift gefälscht werde oder nicht, sei schlicht nicht nachprüfbar, wenn sich der Postbote die Bestätigung als Kritzel auf seinem elektronischen Gerät geben lässt. Auch ein Sachverständiger könne da nicht mehr beurteilen, was korrekt und was falsch sei, meint das Gericht und verzichtet darauf.

Das Appellationsgericht hatte sich nur mit der Schuldfrage der Frau zu befassen, doch eigentlich ging es auch um die Schuldfrage zumindest eines Anbieters. Dieser hatte drei Telefone geliefert und dazu Abonnements mit zweijähriger Laufzeit und einem Tarif von 199 Franken pro Monat. Der eigentliche Vertrag sei erst bei der Auslieferung – und damit von der Frau unterzeichnet worden. Dieser «Contract» sei auf Englisch abgefasst worden und auch bei zweimaligem Lesen seien die Konditionen nicht ersichtlich gewesen, sagt das Gericht. Der Abschluss wäre damit nichtig gewesen, auch wenn die Frau betrügerisch gehandelt hätte. Die Frau wird jedoch von allen Vorwürfen freigesprochen.

Wie es der Frau heute geht, ist nicht bekannt. Alle Information dieses Beitrags ergeben sich aus dem neu publizierten Urteil des Basler Appellationsgerichts (SB.2019.44).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen