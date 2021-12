Gerichtsverfahren Als Geisterfahrer durch den Arisdorftunnel: 18 Monate bedingt für 58-jährigen Autofahrer Es war ein ziemlicher Schreck für etwa ein Dutzend Autofahrer: An einem Sonntagmorgen kurz nach sechs Uhr im September 2020 kam ihnen im Arisdorftunnel ein Fahrzeug entgegen, vier Fahrer auf der Überholspur konnten knapp eine Kollision vermeiden. Bei der Polizei meldete sich allerdings nur einer der betroffenen Autofahrer. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 06.12.2021, 17.51 Uhr

Die A2 zwischen der Ausfahrt Sissach und dem Arisdorftunnel. Nicole Nars-Zimmer

Dank einiger Überwachungskameras im Tunnel und bei den Portalen gelang später die Identifizierung des Firmenwagens, ein heute 58-jähriger in Basel wohnhafter Grieche gab bei der Befragung auch sogleich zu, er habe an jenem Morgen den Wagen gelenkt. Er fuhr bei der Einfahrt Sissach auf die Autobahn, wendete aber dort über die Sperrfläche und düste als Geisterfahrer durch den Arisdorftunnel. Nach dem Nordportal hielt er an, wendete erneut und fuhrt dann wieder korrekt in Richtung Sissach. Am Montag wurden im Strafjustizzentrum die Videos vorgespielt, der Mann fuhr im Vergleich zum Gegenverkehr relativ langsam. Die genauen Geschwindigkeiten wurden nicht gemessen.