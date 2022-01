Basler Archäologe: «Die Funde sind im Boden am besten geschützt»

Geschichte im Untergrund Archäologe zu Ausgrabungen in Basel: «Die Funde sind im Boden am besten geschützt» Bei den meisten Grossbaustellen in den letzten Jahren stiess die archäologische Bodenforschung in Basel auf Funde. Zwar bieten diese Einblick in die Geschichte der Stadt, doch es gibt gute Gründe, diese im Boden zu belassen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dort, wo heute der Spiegelhof steht, war früher ein Handwerkerviertel. Nicole Nars-Zimmer

Historische Aquädukte, alte Kellermauern oder Grabsteine: In Basel sind archäologische Funde fast schon fester Bestandteil der grossen Baustellen. Darunter auch spektakuläre, wie das bei den Grabungen für das Parking Kunstmuseum gefundene Skelett eines Berberaffens. Diese Neuigkeit schaffte es auch über die Grenzen hinaus in die Presse. In Basel jedoch keine Seltenheit. Bei den meisten der Grossbaustellen wurden in den letzten Jahren archäologische Artefakte gefunden.

«Seit keltischer Zeit keine grösseren Unterbrüche in der Siedlungsgeschichte»

Die vielen Funde in Basel sind alles andere als Zufall, weiss Marco Bernasconi. Er leitet die Abteilung für Ausgrabungen bei der Basler Bodenforschung und sagt: «Hier gibt es sehr viel archäologisches Fundgut.» Denn Basel sei eine sehr alte Stadt mit einer langen Besiedlungsgeschichte. «Daher stossen wir bei Ausgrabungen im Kanton auch immer wieder auf archäologische Befunde und Funde.»

Seit der keltischen Zeit wurde Basel ohne grössere Unterbrüche ständig von Menschen besiedelt. Dies hat, wie Bernasconi erläutert, dazu beigetragen, dass heute im Basler Boden bis zu drei Meter dicke Schichten mit historischen Ablagerungen aus unterschiedlichen Zeiten zu finden sind. «Zwar gab es Katastrophen wie beispielsweise Brände, die dazu führten, dass Teile der Siedlung oder der Stadt wieder aufgebaut werden mussten», so Bernasconi, aber nicht einmal das grosse Erdbeben von 1356 habe immense Schäden hinterlassen.

Dass die archäologische Bodenforschung heuer sehr viel zu tun hat, führt Bernasconi vor allem auf den allgemeinen Bauboom der vergangenen Jahre und verschiedene Grossprojekte zurück, die im Kanton umgesetzt werden: beispielsweise das Kunstmuseum-Parking oder der Neubau des Amts für Umwelt und Energie. Ein sehr grosses Infrastrukturprojekt ist zudem der Bau von Fernwärmeleitungen, den man begleiten müsse: Denn diese neuen Leitungen ersetzen keine alten, sondern werden an Orten platziert, an denen es vorher noch keine Leitungen gab: «Sie liegen in archäologisch noch intakten, den sogenannten letzten ungestörten Bereichen», sagt Bernasconi. Da sei es naheliegend, dass dort archäologische Schichten gefunden und dokumentiert werden müssen.

Chronologie der Grossprojekte in Basel 2021: Sanierung Freie Strasse Unter der Freien Strasse hat die archäologische Bodenforschung Strassenbelage, Skelette, Münzen und Obststeine gefunden. 2020: Parking Kunstmuseum Während der Grabungen für das neue Parkhaus wurden ein Affenskelett, jüdische Grabsteine und alte Aquäduktbrücken gefunden. Daher wurde das Parking verspätet fertiggestellt und eröffnet. 2019: Neubau Amt für Umwelt und Energie Im Rahmen des Neubaus bei der Schifflände konnte die archäologische Bodenforschung eine Kellerwand aus dem 13. Jahrhundert ausgraben. Diese wurde im Keller des Neubaus stehen gelassen, begleitet von einer medialen Aufbereitung. Dies war mit Mehrkosten verbunden. 2018: Spiegelhof Im Rahmen des Umbaus des Spiegelhofs wurden Rettungsgrabungen notwendig. Man entdeckte Reste eines Handwerkerviertels aus der Frühzeit. Die Befunde beim Spiegelhof seien «europaweit weitgehend ohne Parallelen», heisst es auf der Website der archäologischen Bodenforschung. 2016: Erweiterung Stadtcasino Auch als das Stadtcasino erweitert wurde, war die archäologische Bodenforschung dabei: Sie fand unter dem Musiksaal unter anderem eine Vielzahl menschlicher Skelette. (elk)

Eine alte Kellerwand unter dem Neubau des Amtes für Umwelt und Energie wurde kurzerhand stehengelassen. Eine mediale Aufbereitung erklärt historische Hintergründe. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Verzögerungen möglich, aber durch Funde dennoch ein Mehrwert

Solche Funde können unter Umständen dazu führen, dass ein Bauprojekt länger dauert. Die Basler Bodenforschung sitzt daher bereits von Anfang an bei der Planung von Bauten mit am Tisch, wie Sarah Mesmer vom Bau- und Verkehrsdepartement sagt. Von der Bodenforschung komme dann jeweils eine Einschätzung, wie viel Zeit die Mitarbeitenden für die Ausgrabungen benötigten. Bernasconi ergänzt: «So kann man im Voraus bereits anhand älterer Grabungen und des aktuellsten Forschungsstands etwa abschätzen, ob mit archäologischen Befunden zu rechnen ist.»

Durch diese Zusammenarbeit könne denn auch das Risiko von ungeplanten Verzögerungen verringert werden. «Aber natürlich ist es so, dass der Zeitplan nicht immer eingehalten werden kann, da sich erst bei den Arbeiten zeigt, wie viele Fundstücke tatsächlich zum Vorschein kommen. Durch die Funde bleibt es jedoch nicht ohne Mehrwert», sagt Mesmer weiter.

«Der Befund und die Funde sind im Boden am besten geschützt»

Das gefundene Affenskelett wird ab Mitte Monat im Historischen Museum ausgestellt. Philippe Saurbeck / bz Zeitung für die Region

Zwar bieten die archäologischen Funde Einblicke in die Geschichte der Stadt Basel. Beispielsweise das gefundene Affenskelett, das ab Mitte Januar im Historischen Museum bestaunt werden kann. Doch eigentlich ist die Bergung der Artefakte gar nicht das, was die Archäologie in Basel anstrebt: «Der Befund und die Funde sind im Boden am besten geschützt», so Bernasconi. «Man geht immer davon aus, dass wir alles ausgraben wollen, aber eigentlich belassen wir sie lieber im Boden. Da zerfallen sie weniger schnell und bleiben auch für zukünftige Generationen erhalten.»

Ausserdem sei die archäologische Substanz im Boden endlich: «Jede Ausgrabung ist nur einmal möglich, was uns in die Verantwortung stellt, die einmaligen Befunde gut zu dokumentieren und die Funde nachhaltig sicherzustellen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen