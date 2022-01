Schwabe Verlag: «Edelstein»-Tierfabeln

Tierfabeln Fliegenplage? Davon weiss diese Basler Handschrift eine Geschichte zu erzählen Eine illustrierte Handschrift der Universitätsbibliothek Basel gilt zu Recht als «Edelstein», wie eine neue Publikation im Schwabe Verlag zeigt. Martin Stohler 06.01.2022, 05.00 Uhr

Der Kahlkopf und die Fliege: Verspotte keinen, der stärker ist als du – Illustration aus dem Basler «Edelstein». Universitätsbibliothek Basel, AN III 17

Zu den Schätzen der Universitätsbibliothek Basel gehört auch das Manuskript einer Sammlung von Fabeln in deutscher Sprache, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verfasst wurden. Die prachtvoll illustrierte Handschrift wurde am 17. November 1789 für 24 Gulden durch die Philosophische Fakultät der Universität angekauft.

Der Verfasser der Fabeln ist ein Geistlicher, der seinen Namen lateinisierend als Bonerius angibt. Dabei dürfte es sich um den Dominikaner Ulrich Boner handeln, der in einer Berner Urkunde von 1349 erwähnt wird. Gewidmet hat Boner die Sammlung Johann von Ringgenberg, Freiherr von Brienz im Berner Oberland, der 1351 verstarb. Man geht davon aus, dass Boners Werk zu jenem Zeitpunkt bereits vorlag.

Die Sammlung umfasst hundert Fabeln. Eingerahmt werden sie durch einen Prolog und einen Epilog, in welchen Boner in eigenem Namen spricht. Er selbst bezeichnet seine Fabeln als «bîschaft» – Geschichten, aus denen man etwas lernen kann. Es sind dies neben eigentlichen Tierfabeln auch exemplarische Erzählungen, in den Menschen die Protagonisten sind. Andere wiederum sind nach heutigem Verständnis eher Versnovellen oder Schwänke.

In seinem Prolog vergleicht Boner sein «Büchlein» mit einem Edelstein, es biete lehrreiche Beispiele und bringe weise Einsichten hervor, vergleichbar dem Dornbusch, der Rosen hervorbringe.

Nervende Fliege

Boners Fabeln vermitteln oft Lehren, die auf praktische Lebensklugheit zielen. Ein Beispiel eines solchen Ratschlags bietet die Geschichte von der Fliege, die einen Kahlkopf nervt. Immer wieder setzt sie sich auf seine Glatze. Er schlägt zwar jeweils mit der Hand nach ihr, doch er erwischt die Fliege nicht.

Als diese darüber spottet, dass er nur sich selber schlage, erwidert er: «Auch wenn ich mich schlage, so bleibe ich unverletzt. Treffe ich dich aber auch nur ein einziges Mal, dann bist du tot.» Was folgt daraus für uns Menschen? Eine Lehre, die wir gemäss Boner daraus zu ziehen haben, lautet:

«Niemand soll dem andern schaden, ohne sich zuvor sehr sorgfältig gegen eigenen Schaden abzusichern.»

In seinem Prolog sagt Boner, er habe die Fabeln – so, wie er sie vorfand – aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Das ist allerdings eine ziemliche Untertreibung. Boners Fassungen sind vielmehr freie Adaptionen, die mehr als nur Übersetzungen sein wollen.

Die lateinischen Vorlagen fand er hauptsächlich in zwei älteren Sammlungen. Die eine Sammlung enthält die Werke eines uns nicht näher bekannten englischen Dichters des 12. Jahrhunderts, der sich durch spätantike Vorlagen inspirieren liess. Bei der andern von Boner benutzten Sammlung handelt es sich um 42 Fabeln, die der römische Dichter Avian um die Wende zum 5. Jahrhundert aus dem Griechischen übersetzte. Plagiatsvorwürfe gehörten in jenen Jahrhunderten nicht zum Wettstreit unter Dichtern.

Wissenschaftlicher Begleitband

Boners «Edelstein» war seinerzeit ein beliebtes Werk. Es wurde in mehr als 40 Handschriften überliefert. Das Originalmanuskript ging allerdings verloren. Das Exemplar, das die Basler Universitätsbibliothek besitzt, dürfte um 1410/1420 entstanden sein. Zu einem ganz besonderen «Edelstein» machen es seine prächtigen Illustrationen sowie Dekorationen in Form von Initialen und Randleisten.

Die Universitätsbibliothek hat Boners Werk nun auf der Website e-manuscripta.ch zugänglich gemacht. Die Digitalisierung und die damit verbundene Restaurierung der Handschrift gaben auch den Anstoss dazu, die Besonderheit des Basler Exemplars zu würdigen und in den historischen Kontext einzuordnen. Das Resultat liegt jetzt als schön gestaltetes Buch vor.

Darin werden die vielschichtigen Beziehungen zwischen den textlichen Inhalten, der Bebilderung und dem dekorativen Buchschmuck untersucht und andere Ausführungen einzelner Bildmotive herbeigezogen. Ferner enthält der Band einen wissenschaftlichen Katalog von Boners Fabeln und bietet neun ausgewählte Beispiele in Wort und Bild. Dazu gehören neben dem Faksimile jeweils auch eine neuhochdeutsche Übersetzung und ein Kommentar.

Kristina Domanski, Charlotte Gutscher-Schmid, Cordula Kropik (Hg.): «Der Basler Edelstein». Schwabe Verlag, Basel 2021. 207 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 38 Franken.