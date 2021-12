Gesetzesflut Wirrwarr um Basler Wohnschutz oder: Weil alles anders wird, bleibt alles beim Alten Die Basler Regierung will den Wohnschutz vorerst nicht verschärfen - Grund ist ausgerechnet die Durchsetzungsinitiative des Mieterinnen- und Mieterverbands. Benjamin Rosch, Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 07.12.2021, 16.35 Uhr

Der Rohbau des Claraturms ist fertig. Blick auf Basel Roland Schmid / BLZ

Es ist eine bemerkenswert kurze Laufzeit für ein Gesetz, das durch eine Volksabstimmung ausgelöst worden war, im Grossen Rat kontrovers diskutiert und in einem langen Prozess ausgehandelt wurde: nämlich gar nicht. Gestern hat die Basler Regierung verkündet, dass die Revision des Wohnraumfördergesetzes nicht per 1. Januar in Kraft tritt. Grund sei die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz», welche die Basler Stimmbevölkerung Ende November angenommen hat. Diese muss innerhalb von sechs Monaten in Kraft treten, weshalb bereits nach einem halben Jahr eine Verschärfung notwendig wäre. Wer nun meint, damit würde die Regierung das Wohlwollen des Mieterinnen- und Mieterverbands ernten, welche die Verschärfung mit seiner Durchsetzungsinitiative erst erzwungen hat, irrt.