Gestaltungskonzept Fussgängerfreundlicher und attraktiver: Vier Gassen in Basel-Stadt werden umgestaltet Das Luftgässlein, die Petersgasse, die Herbergsgasse und die Blumengasse sollen schöner werden. Geplant sind die Entfernung von Trottoirs, die Schaffung von mehr Veloabstellplätzen und eine neue Pflästerung. Laura Pirroncello 30.11.2021, 14.28 Uhr

Das Luftgässlein, die Petersgasse, die Herbergsgasse und die Blumengasse (in der Karte rot gekennzeichnet) werden ab Ende 2022 erneuert. zvg

Vier Gassen in Basel-Stadt sollen im Zuge von anstehenden Strasse- und Leitungssanierungen fussgängerfreundlicher und attraktiver werden. Gemäss Mitteilung des Basler Regierungsrates betrifft dies das Luftgässlein, die Petersgasse, die Herbergsgasse und die Blumengasse. Für die Erneuerung gemäss Gestaltungskonzept Innenstadt habe der Regierungsrat 2,7 Millionen Franken beschlossen.

Die schmalen Trottoirs werden, wenn vorhanden, entfernt. So können Fussgängerinnen und Fussgänger die ganze Strassenbreite nutzen. Für die Umgestaltung des Luftgässleins, der Petersgasse und der Herbergsgasse diene die Rittergasse und der Münsterberg als Vorbild: In der Mitte wird ein Asphaltband entstehen, das gesäumt ist von geschliffenen Rheinwacken. Nachdem der AUE-Neubau in der Blumengasse fertig ist, entsteht dort eine Pflästerung mit Quarzstandstein, so wie in der Weissen Gasse.

Ausserdem wird die Zahl der Veloabstellplätze in den vier Gassen erhöht. Nach den Neuerungen gibt es 170 Plätze. Das sind 50 mehr als heute. Gemäss Mitteilung starten die Bauarbeiten frühestens Ende 2022.