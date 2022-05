Eine Million für Umgestaltung der Basler Bäumleingasse

Gestaltungskonzept Innenstadt Die Trottoirs an der Bäumleingasse verschwinden Die Basler Regierung bewilligt rund eine Million Franken für die Neugestaltung der Strasse, die Rittergasse und Freie Strasse verbindet. Elodie Kolb 17.05.2022, 15.45 Uhr

Die Trottoirs an der Bäumleingasse kommen wie bei der Rittergasse weg. Roland Schmid (Archiv)

Die Umgestaltung der an die Freie Strasse grenzende Bäumleingasse steht an. Die Basler Regierung hat am Dienstag 1,02 Millionen Franken für die Neugestaltung bewilligt, wie den Regierungsbulletin zu entnehmen ist.

«An der Bäumleingasse stehen dringende Leitungs- und Strassensanierungen an. Und wenn die ganze Strasse aufgerissen wird, stellt sich immer die Frage, wie man diese anschliessend wieder erstellt», sagt Martina Münch, Leiterin Gestaltung Stadtraum Verkehr beim Bau- und Verkehrsdepartement.

In diesem Rahmen und dem Gestaltungskonzept Innenstadt entsprechend werden an der Bäumleingasse die Trottoir entfernt und die Gassenoberfläche kommt auf ein Niveau. Aussehen werde das, so Münch, ähnlich wie etwa bei der Rittergasse.

Die Bauprojektierung beginne jeweils erst nach der Kostenzusage: Das bedeutet, mit dem Beginn der Arbeiten sei in etwa in eineinhalb oder zwei Jahren zu rechnen.