Pflegebranche verzeichnet in Basel Rekordzahlen bei Auszubildende

Gesundheitsbranche Trotz hoher Belastung während Pandemie: Pflegebranche verzeichnet in Basel Rekordzahlen bei Auszubildenden Lokale Ausbildungsstätten für Pflegepersonal erhalten viel mehr Anmeldungen als in den Vorjahren. Ein Grund dafür ist die Coronapandemie. Aber auch Umstellungen im Ausbildungsplan zeigen nun ihre Wirkung. Helena Krauser 28.07.2021, 05.00 Uhr

Der Pflegeberuf ist bei jungen Erwachsenen derzeit sehr beliebt - hierbei spielt auch die Pandemie eine Rolle. Symbolbild: Sandra Ardizzone

«Ermüdend» und «enttäuschend» waren die Worte, mit denen die Pflegefachkräfte im vergangenen Herbst die Stimmung an ihrem Arbeitsplatz beschrieben. Auf den Applaus und die Anerkennung in der ersten Coronawelle folgte nur Pflästerlipolitik. Die Pflegenden forderten daraufhin wahre Veränderungen und neue Strategien und waren gemäss Recherchen der bz weniger bereit, zusätzliche Schichte zu übernehmen.

Man könnte meinen, diese Umstände führten dazu, dass der Pflegeberuf an Attraktivität verliert und sich weniger junge Erwachsene für eine Ausbildung in diesem Bereich entscheiden. Die Zahlen zeigen jetzt aber, das Gegenteil ist der Fall. Am Bildungszentrum Gesundheit (BZG) in Basel ist die Zahl der Neuanmeldungen für den Studiengang zu diplomierten Pflegefachfrauen und -männern um 50 Prozent gestiegen. Das BZG ist für die höhere Berufsbildung zuständig. Eine leichte Zunahme gab es ausserdem bei der Berufsfachschule, die für die Lehren in der Pflege zuständig ist, wie Romy Geisser Roth, die Geschäftsführerin des Branchenverbands Organisation der Arbeitswelt (OdA) Gesundheit beider Basel, mitteilt.

Mehr Aufmerksamkeit und weniger Alternativen

Bernadette Oberholzer, die Direktorin des BZG vermutet, dass die Coronapandemie das Interesse an einem Pflegeberuf sogar gefördert hat: «Durch die Pandemie erhielt das Pflegepersonal mehr Aufmerksamkeit, ausserdem gab es für Lernende, die direkt aus der Lehre kommen, weniger Möglichkeiten zu reisen.»

Es gibt aber noch weitere Gründe, die nicht auf die Pandemie zurückzuführen sind, sondern mit den Bemühungen, mehr Pflegepersonal auszubilden, zusammenhängen. «Viele Institutionen bieten unter anderem aufgrund des Fachkräftemangels und dem demografischen Wandel, also der immer älter werdenden Gesellschaft mehr Ausbildungsplätze an», so Oberholzer. So hat beispielsweise auch das BZG Umstrukturierungen vorgenommen und bietet zu dem bisherigen Schulstart im Herbst seit 2020 einen zusätzlichen Start im Frühjahr an. Somit hätten Interessierte mehr Möglichkeiten einzusteigen und Institutionen könnten zwei Mal rekrutieren, erklärt Oberholzer. Im Endeffekt sei ein Wachstum der Anzahl Pflegender mit zwei Schulstarts eher realisierbar als mit einem.

Hohe Zahl an Berufsausteigenden

Geisser Roth ergänzt, dass auch die Werbemassnahmen verstärkt wurden und gezielt bei Schulabgängern für die Pflegeberufe geworben wurde. Das Anbieten von genügend Ausbildungsplätzen sei eine wichtige Aktivität, um dem Fachkräftebedarf gerecht zu werden, sagt sie. Damit sei es aber noch nicht getan: «Es braucht weitere, flankierende Massnahmen, um die Berufsleute länger im Beruf zu halten.» Damit spricht Geisser Roth die hohe Zahl der Berufsaussteigenden an. Ein Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) vom Januar 2021 zeigt, dass im Zeitraum von 2016 bis 2018 42,5 Prozent der Pflegefachpersonen aus dem Beruf ausgestiegen sind. Geisser Roth erwähnt in diesem Zusammenhang die hohe Anzahl an weiblichen Pflegekräften. Dies habe zur Folge, das viele Pflegende, wenn sie Kinder haben, nur noch Teilzeit arbeiten oder eine Pause machen. Der Obsan Bericht bestätigt das. 43,3 Prozent der aus dem Berufsaussteigenden beim Pflegefachpersonal sind Frauen und nur 37 Prozent Männer.

Auch wenn die Branche sehr bemüht sei, Auszubildende für Pflegeberufe zu finden, spricht Geisser Roth nicht von einem Pflegenotstand, sondern von einer «angespannten Personallage». Sie sagt: «Freie Stellen können immer noch besetzt werden. Es gibt Bereiche wie die Alterspflege oder Spezialfunktionen, die längere Rekrutierungsphasen ausweisen.» Ebenso sei die Rekrutierung bei Kaderstellen wegen der Pensionierungen der Babyboomer Jahrgänge angespannter.