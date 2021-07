Spitalliste: Auch Kantonsspital Baselland reicht Beschwerde ein

Gesundheitsversorgung Basel-Stadt ist überrascht: Auch das Kantonsspital Baselland zieht wegen der neuen Spitalliste vor Gericht Nach der Rennbahnklinik und der Ergolz-Klinik hat mit dem KSBL das dritte Spital Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht eingereicht, wie Recherchen zeigen. Alle wehren sich gegen den Entzug von Leistungsaufträgen. Doch der Widerstand ist kleiner als erwartet. Michael Nittnaus 12.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur Privatspitäler, auch das Kantonsspital Baselland wehrt sich vor Gericht gegen den Entzug von Leistungsaufträgen.

Archiv/Nicole Nars-Zimmer

Laut war der Aufschrei vieler Spitäler, als die Gesundheitsdirektoren beider Basel Ende Mai die erste gemeinsame Spitalliste präsentierten. Die Neuverteilung und Reduzierung der medizinischen Leistungsaufträge, um die Gesundheitskosten der Region in den Griff zu bekommen, stiess vor allem den Privatkliniken sauer auf. Die Privatspital-Vereinigungen beider Kantone monierten in einer Mitteilung, dass sie gezielt ausgehungert würden zu Gunsten der öffentlichen Spitäler.

Seit dem 1. Juli ist die neue Spitalliste nun in Kraft – und der Widerstand in sich zusammengebrochen. Die Frist für Beschwerden vor dem Bundesverwaltungsgericht ist Ende Juni abgelaufen. In den Tagen direkt nach der Präsentation hatten nur die Muttenzer Rennbahnklinik und die Liestaler Ergolz-Klinik angekündigt, Rekurs gegen den Entzug bestehender Leistungsaufträge einzulegen. Und von Seiten Privatspitäler ist es dabei bis heute geblieben, wie Thomas von Allmen, Leiter Abteilung Spitalversorgung beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, auf Anfrage bestätigt. «Es hatte sich schon in den Anhörungen herauskristallisiert, dass es bloss bei diesen beiden Kliniken auf Beschwerden hinausläuft», sagt er.

Widerstand des KSBL hatte sich nicht abgezeichnet

Umso überraschender trudelte bloss einen Tag vor Fristende noch eine weitere Beschwerde ins Haus: jene des Kantonsspitals Baselland (KSBL). Von Allmen:

«Da habe ich relativ stark gestaunt, denn es hatte sich in den Gesprächen nicht abgezeichnet. Wir dachten, sie hätten unsere Argumentation verstanden und akzeptiert.»

Auch die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion bestätigt den Eingang der Beschwerde, will sich sonst aber nicht zum Fall äussern. Das KSBL selbst bleibt ebenfalls wortkarg: «Wir wehren uns gegen die Nichterteilung zweier Leistungsaufträge sowie die zeitliche Befristung eines Leistungsauftrags», hält Sprecherin Astrid Minder fest. Um welche Aufträge oder Bereiche es sich handelt, möchte das Spital nicht sagen. Gemäss dem kantonalen Bericht zur Spitalliste darf das KSBL aber nur noch bis Ende 2022 chirurgisch Nebennieren entfernen. Und Aufträge entzogen wurden unter anderem in den Bereichen HNO, Urologie und Kardiologie.

Neue Spitalliste damit fast uneingeschränkt in Kraft

Nur drei Beschwerden muss das Bundesverwaltungsgericht also behandeln. «Es gab Phasen, da sah es nach deutlich grösserem Widerstand aus», sagt von Allmen. Mehr als 90 Prozent der neuen Spitalliste seien damit in Kraft, auch wenn eine Übergangsfrist von sechs Monaten gilt. «Das ist ein Erfolg, der sich sehen lassen kann.» Die angefochtenen Leistungsaufträge dürfen Rennbahn- und Ergolz-Klinik sowie KSBL so lange behalten, bis ein Urteil vorliegt.

Sollte das Gericht die Beschwerden gutheissen – was Minder erwartet und von Allmen nicht – könnte die Wirkung aber auch über die Einzelaufträge hinausstrahlen.

«Wenn ein systematischer Mangel festgestellt würde, müssten wir nochmals über die Bücher»,

sagt von Allmen ehrlich. Davon gehe er aber nicht aus.