Gesundheitsversorgung Privatspital-Präsident warnt vor neuer Spitalliste: «Für kleinere Baselbieter Spitäler wird es existenzbedrohend» Stephan Fricker, frischgebackener Präsident der Basler Privatspitäler-Vereinigung, nimmt erstmals ausführlich Stellung zur bikantonalen Spitalliste, die ab 1. Juli gilt. Obwohl er sie harsch kritisiert, wird der CEO der Merian Iselin Klinik keine Beschwerde einreichen. Ein Widerspruch? Michael Nittnaus 01.06.2021, 05.00 Uhr

«Wir Privatspitäler sind wie eine Insel, die unterspült wird», sagt Merian-Iselin-CEO Stephan Fricker. Bild: Juri Junkov/Archiv

Sie liessen sich ein paar Tage Zeit, wollten die Präsentation der ersten bikantonalen Spitalliste durch die beiden Basel vom vergangenen Donnerstag erst verdauen. Doch nun kommen die Basler Privatspitäler-Vereinigung (BSPV) und der Basellandschaftliche Verband der Privatkliniken zu einem eindeutigen Fazit, wie sie in einer Mitteilung festhalten: «Gewinner sind die grossen öffentlichen Spitäler, Verlierer sind die privaten Spitäler. Die Gleichbehandlung ist nicht gegeben.» Der neue BSPV-Präsident Stephan Fricker, selbst CEO der Merian Iselin Klinik, nimmt gegenüber der bz Stellung.

Herr Fricker, die Gesundheitsdirektoren beider Basel betonen, dass die Kriterien, welches Spital was für einen Leistungsauftrag erhält, für alle dieselben seien und es keine Benachteiligung gebe.

Stephan Fricker: Die Mechanik, die hinter dem Planungsmodell der Kantone steht, ist für Laien kaum zu verstehen. Entscheidend sind aber die Ziele, auf die das System ausgerichtet ist. Und dort werden vor allem das Basler Universitätsspital (USB), aber auch das Kantonsspital Baselland (KSBL) bevorteilt.

Wie drückt sich das aus?

Uns ist aufgefallen, dass Privatspitäler gewisse Leistungsaufträge verloren haben, obwohl sie die Mindestfallzahlen erfüllen. Das Unispital hingegen durfte alle Aufträge behalten. Und das, obwohl rund zwei Drittel der Fälle, welche die Regierungen selbst als mögliche Überver­sorgung deklariert haben, vom USB und dem KSBL erbracht werden. Diese Eingriffe gehören zum Basispaket Chirurgie und Innere Medizin, das fast nur dort angeboten wird.

Auch die externe Fachkommission hält fest, dass die Privatspitäler mehr verloren haben. Doch eine Benach­teiligung sieht sie nicht.

Die Fachkommission hat ihren Bericht ja im Auftrag der Kan­tone verfasst. Da passt wohl der Spruch: «Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.»

Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass einige Privatspitäler wirklich wegen der wegfallenden Leistungsaufträge zugrunde gehen werden?

Mit jeder neuen Spitalliste werden private Anbieter immer stärker beschränkt. Wir sind wie eine Insel, die unterspült wird. Grössere Privatspitäler wie die Merian Iselin Klinik werden überleben, aber ich denke, dass es für kleinere Spitäler im Baselbiet durchaus existenzbedrohend wird.

Was braucht es denn, damit es nicht so weit kommt?

Beide Regierungen haben betont, dass in den überversorgten Bereichen die Eingriffsmengen zwar beschränkt werden. Doch dies könne ausgehebelt werden, wenn ein Spital nachweise, dass ein Eingriff notwendig ist. Darauf vertrauen wir. Und darauf, dass die Patientinnen und Patienten mit ihren Füssen abstimmen und uns Privatspitäler aufsuchen.

Ist das als Aufruf an die Bevölkerung zu verstehen, USB und KSBL zu meiden?

Es ist ein Aufruf, zu uns zu kommen. Wir sind ja durchaus froh, gibt es das Unispital, weil es für gewisse hochspezialisierte ­Medizin unerlässlich ist. Doch für viele Krankheitsbilder sind Privatspitäler mindestens gleich gut – bei tieferen Tarifen.

Der Kanton Basel-Stadt erwartet vom USB, noch dieses Jahr die Tarife seiner Aussenstandorte zu senken, und das Spital bestätigte gegenüber der bz, dies zu tun.

Wenn es wirklich so kommt, dann ­werden wir diesen Kritikpunkt von unserer Liste ­streichen.

Wenn so viel falsch läuft bei der neuen Spitalliste, weshalb kündigen Sie in Ihrer Mitteilung an, dass nur «einzelne Spitäler» einen Rekurs planen?

Tatsächlich wird nur eine Minderheit der Privatspitäler Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichen. Am Ende ist eben jede Institution für sich unterwegs und muss entscheiden, wie die Erfolgs­chancen sind. Und einige haben wohl auch Angst davor, Geschirr zu zerschlagen. Schliesslich ist man auf den Goodwill der Kantone, die als Spitaleigner und Regulatoren zugleich ihre Macht ausüben, auch künftig angewiesen.

Wird die Merian Iselin Klinik Rekurs einlegen?

Nein, wir haben entschieden, uns auf die neuen Bedingungen einzustellen.

Aber viele Beschwerden hätten die Wirkung der neuen Spitalliste, die am 1. Juli eingeführt wird, stark schwächen können ...

Ich spreche für die Basler Privatspitäler-Vereinigung, wenn ich sage, dass wir uns als Mitversorger und Mitgestalter der Region sehen. Ein rein taktisches Aushöhlen der Spitalliste kommt für uns nicht in Frage.

Obwohl Sie sie so kritisieren?

Ja. Was wir aber prüfen, ist, ob wir rechtlich gegen gewisse Bestandteile vorgehen können, wie etwa die Mengenbeschränkung mittels Maximalfallzahlen.