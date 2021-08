Gelateria di Berna öffnet am Donnerstag in Basel

Glacé Am Donnerstag ist es soweit: Die Gelateria di Berna eröffnet die Filiale in Basel Die Gelateria ist Kult. In Zürich und Bern stehen die Menschen Schlangen für das Glacé. Diese Woche starten die Berner in Basel. Elodie Kolb 10.08.2021, 11.39 Uhr

Erst am Montag haben die Betreiber das grüne Licht der Baubehörde bekommen. zvg

Diese Woche soll es endlich soweit sein: Mit Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad kommt der Sommer nach Basel. Damit könnte das Timing nicht besser sein: Am Donnerstag eröffnet die erste Filiale der «Gelateria di Berna» in Basel.

Wie auch die Filialen der Kult-Glacé in Zürich und Bern, befindet sich die Gelateria nicht in der Innenstadt. Der Standort an der Offenburgerstrasse oberhalb der Dreirosenbrücke wird aber wohl den einen oder anderen Rheinschwimmer anziehen.

Erst am Montag habe man grünes Licht von der Basler Baubehörde bekommen, um 12 Uhr am Donnerstag sollen bereits die ersten Cornets über die Theke gehen. Bereits im Mai verrat eine Publikation im Kantonsblatt die Pläne der Betreiber, sicher war dann aber noch nichts. Für die Eröffnung habe, so Mitgründer Hansmartin Amrein, Simon Apothéloz ein «exklusives Gusto» kreiert, dass zu Basel passen soll.

