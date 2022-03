Nach Kündigung: Basler Acero wird ersetzt durch eine Gelateria

Glace Vertrag nicht verlängert: Aufs «Acero» folgt an der Rheingasse eine neue Gelateria Auf Ende März läuft der Mietvertrag des Basler Kult-Glaceladens an der Rheingasse ab. Während das Kollektiv eine Zwischenlösung gefunden hat, weiss Vermieter Tino Krattiger bereits, wer der Nachfolger des «Acero» wird. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

An der Rheingasse gibt es bald keine «Acero»-Glace mehr, ab Juni dafür Eiscrème von einem neuen Anbieter. Nicole Nars-Zimmer (Archivbild)

Ende Monat hat es sich im kultigen Eiscafé Acero ausgeschleckt: Das Glacefenster an der Rheingasse wird kommendes Wochenende das letzte Mal offen sein. Wie im vergangenen Juli bekannt wurde, hat der Vermieter der Liegenschaft, Tino Krattiger, den Mietvertrag mit dem als Kollektiv organisierten «Acero» nach über zehn Jahren nicht verlängert. Jetzt muss das Eiscafé ausziehen. Darüber sei man einerseits «wütend und traurig», sagt das Kollektiv, «aber auch zuversichtlich, dass wir unseren Betrieb so weiterführen können, wie wir das gerne möchten: ohne Hierarchen und als Kollektiv organisiert».

Zwischenlösung ist gefunden

Ein Flyer, den das Kollektiv in den sozialen Medien verbreitet hat, zeigt nun, dass die Gelateria eine Übergangslösung unweit von der Rheingasse gefunden hat: Ab April gibt es das Gelato von «Acero» von einem Take-away-Stand, den sie vor dem Restaurant Hirscheneck in der Nähe der Wettsteinbrücke aufstellen werden. Dies sei allerdings nur für den kommenden Sommer vorgesehen, bestätigt das Kollektiv auf Anfrage: «Wir haben noch keinen perfekten Ort gefunden, deshalb ist das beim ‹Hirschi› eine Zwischenlösung.»

An einer Mitteilung des Kollektivs von Ende vergangenen Jahres auf der Website des Eiscafés war abzulesen, dass sich die Suche nach neuen Räumlichkeiten nicht ganz einfach gestaltet zu haben scheint. Ende Dezember noch hatte das «Acero» keine neue Lokalität gefunden. Es liefen zwar bereits Abklärungen, etwas Definitives habe man allerdings noch nicht gefunden, sagt eine Vertreterin des Kollektivs. «Es ist eine Herausforderung, da wir etwas Längerfristiges suchen. Aber wir sind zuversichtlich.» Auf dem Flyer heisst es denn auch: «Wie es längerfristig mit dem ‹Acero› weitergeht, wird bald bekanntgegeben.»

Im Juni kommt eine neue Gelateria

Es steht derweil bereits fest, wie es an der Rheingasse 13 weitergeht: Tino Krattiger bestätigt auf Anfrage der bz, dass bereits im Juni ein neuer Betrieb in die Liegenschaft einziehen wird, und verrät: Es wird wieder eine Gelateria sein. Welche es sein wird, lässt er allerdings noch offen.

Über die Gründe, weswegen der Mietvertrag zwischen dem «Acero» und Tino Krattiger nicht verlängert wurde, machten die beiden Parteien unterschiedliche Angaben. Gegenüber «Bajour» sagte Krattiger, den man vor allem als Betreiber des Musikfestivals Floss kennt, die Zusammenarbeit mit dem Kollektiv sei aus «verwaltungstechnischen Gründen» nicht mehr möglich. Das Kollektiv derweil meinte, es gebe noch andere Gründe für die Auflösung des Verhältnisses, die sie als «fraglich bis problematisch» bezeichneten. Man habe schliesslich aber festgestellt, dass ein Lokalwechsel auch im Sinne des Kollektivs sei, da die Vorstellungen über den Betrieb zu weit auseinandergehen würden, hielt das «Acero» damals fest.

«Brutal lokale Glace» vom Elektrovelo

Ebenfalls ohne fixen Standort in einer Liegenschaft wird es dieses Jahr in Basel die Glace von «Löööv» geben: Das Team möchte ihre Glace «überall dorthin bringen, wo gerne Glace gegessen wird», erzählt Oliver Steiner von «Löööv». Deswegen haben sie für die Anschaffung eines Glace-E-Bikes ein Crowdfunding lanciert. Das Cargo-E-Bike soll während der Fahrt gleichzeitig die Ware kühlen. Seit der Lancierung am Freitag konnten sie bereits über einen Viertel der benötigten 20’000 Franken sammeln, schreiben sie weiter, «was uns darin bestätigt, mit diesem Projekt auf dem richtigen Weg zu sein».

Erst letztes Jahr hatten vier Freunde den Glaceladen eröffnet. Sie verwenden für ihre Glace grundsätzlich nur regionale Zutaten und solche, die ansonsten weggeworfen würden. So kommen aussergewöhnliche Eiscrèmes aus geretteten Ananas mit Basilikum aus dem eigenen Garten zusammen.

