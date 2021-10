Basler Zünfte: Frauen sind gestattet aber nicht erbeten

Gleichstellung Frauen sind in Basler Zünften gestattet, aber nicht erbeten Eine Umfrage der bz zeigt: Kein Zunftmeister will sich aktiv für Mitgliedschaften von Frauen einsetzen. Helena Krauser Jetzt kommentieren 12.10.2021, 18.18 Uhr

Frauen sind in den Basler Zünften immer noch eine Seltenheit. Foto: Kenneth Nars

Die meisten Basler Zunftmeister sehen keine grosse Notwendigkeit, sich um Frauen zu bemühen, das zeigt eine Umfrage der bz. Von den angeschriebenen 20 Zunftmeistern antworteten deren 15. Sie alle sehen trotz des Beschlusses des Bürgergemeinderats, der Frauen und Männer bezüglich der Aufnahmekriterien in den Zünften und Korporationen gleichstellt, keine Veranlassung, aktiv um weibliche Mitglieder zu werben.

Früher war das anders. Seither hat sich der Zweck der Zünfte aber stark verändert. Die Pflege des Geselligen steht im Vordergrund. Das Zunftmahl bildet jeweils den Höhepunkt.

Im Mittelalter hingegen waren die Zünfte ausschlaggebend für die Ausübung des Berufs. Im 14. und 15. Jahrhundert waren Frauen deshalb bereits vereinzelt Mitglieder in Basler Zünften. Das kam nicht besonders häufig vor, aber vor allem «Meisterwitwen» werden in den Steuerlisten hin und wieder erwähnt. Auch Ehefrauen, Töchter und sogar Mägde tauchen in den Dokumenten der Zünfte auf. Sie führten die Betriebe der Ehemänner oder Väter nach deren Tod weiter oder übernahmen die Geschäfte während deren Abwesenheit.

Keine Werbung wegen begrenzter Mitgliederzahlen

Die Änderung in den Reglementen wurde vor einigen Wochen bekanntgegeben. Wörter wie «Zunftbrüder» wurden mit «Mitglieder» ersetzt. Die Basler Zünfte, Gesellschaften und Korporationen unterstehen aus historischen Gründen der Bürgergemeinde. Gegenüber der bz sagte deren Präsident Lukas Faesch im September, dass einige Zünfte signalisiert hätten, nun aktiv Werbung für Frauenbewerbungen zu machen und somit sicherlich bald mehr Frauen Mitglieder in Zünften wären. Eine Umfrage unter den Zunftmeistern hat allerdings gezeigt, dass dem nicht so ist. Keine einzige Zunft gibt an, nun aktiv auf Frauen zuzugehen.

Die Zunft zu Gerbern mache keine aktive Werbung für Bewerbungen des weiblichen Geschlechts, sagt deren Meister Christoph Streib: «Nicht weil wir uns gegen dieses Thema stellen, sondern wir es den Damen überlassen, sich zu melden», sagt er. Als Gründe gaben zehn Meister die begrenzten Mitgliederzahlen und die ohnehin nicht übliche Werbung an. «Aufgrund der in Basel eingeschränkten Möglichkeiten, einen Zunftanlass mit um die 100 bis 120 Teilnehmern in einem würdigen Saal abhalten zu können, möchten wir die heutige Anzahl Mitglieder beibehalten», sagt beispielsweise Martin Völlmy von der Zunft zu Spinnwettern. Sie seien deshalb wenig aktiv in der Gewinnung von neuen Mitgliedern.

Zunft zu Schneidern hat Aufnahmekriterien angepasst

Eine entscheidende Änderung hat die Zunft zu Schneidern vorgenommen. Sie war die erste Zunft in Basel, die Frauen aufnahm. Bis vor kurzem mussten Frauen, die Mitglieder werden wollten, allerdings gelernte Schneiderinnen sein, eine Einschränkung, die für Männer nicht galt. Anfang September hat die Zunft beschlossen, diese Einschränkung zu streichen. Die Zunft werde dennoch keine Werbung für Frauenbewerbungen machen, so der Meister René Kontic.

Auch die Zunft zu Gartnern nimmt bereits seit einigen Jahren Frauen auf. Seit 2008 dürfen sie Mitglieder werden. Ihr Meister sieht daher keinen Grund, Frauen zu einer Mitgliedschaft zu motivieren. «Dass unsere Zunft weiblichen Mitgliedern offensteht, haben die heutigen Zunftschwestern irgendwie von jemandem erfahren oder wurden von unseren Zunftmitgliedern über die Zunft informiert und zu einem Beitritt animiert», sagt er.

Die Umfrage zeigt, niemand will proaktiv Werbung für mehr Frauen in den Zünften machen. Ein Bedürfnis ist für die Meister, anders als im Mittelalter, nicht gegeben. Ein Grund für die Aufnahme von Frauen in Zünfte war im 14. und 15. Jahrhundert allerdings auch das Bestreben, die zünftischen Handwerksbetriebe zu stabilisieren und ausländische Händler und Handwerker fernzuhalten. Ihnen sollte der Zutritt zu den Zünften möglichst erschwert werden. Damals konnten in Basel nur Mitglieder Basler Zünfte als Geschäftsleute arbeiten.