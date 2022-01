Basel vom European-Green-City-Award-Wettbewerb ausgeschlossen

Glosse Offener Brief zur verwehrten Teilnahme am «European Green City Award»: Sehr geehrte Frau von der Leyen Ein offener Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, weil Basel die Teilnahme am «European Green City Award» verwehrt wird. Christian Mensch 14.01.2022, 16.32 Uhr

Die EU unter Präsidentin Ursula von der Leyen, straft die Schweiz ab - und trifft damit den Basler Regierungspräsidenten Beat Jans. Olivier Matthys / AP

Sehr geehrte Frau von der Leyen

Wir wissen, dass Sie als Präsidentin der Europäischen Kommission auch andere Sorgen haben. Schliesslich leben wir in einer fragilen Welt. Wir müssen Sie aber dennoch auf die Konsequenzen hinweisen, die mit dem Entscheid verbunden sind, die Stadt Basel nicht mehr am Schönheitswettbewerb «European Green Capital Award» teilnehmen zu lassen. Dies trifft nicht nur Basel-Stadt in seinem Selbstverständnis als europäische Metropole, was noch hinnehmbar wäre. Es trifft vor allem das Präsidialdepartement und Regierungspräsident Beat Jans persönlich.

Der «European Green Capital» war für Jans – bitte erlauben Sie den landwirtschaftlichen Vergleich – eine politische «Wollmilchsau». Er versprach eine Win-win-win-Situation zu schaffen. Er vereinte alles, was Jans wichtig ist: Europa und Ökologie und sein Selbstverständnis, gerade hinter dem legendären Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein einen Eintrag in die Basler Geschichtsbücher zu erhalten. Beide hätten in Europa für die Schweiz Grosses erreicht.

Man stelle sich vor, Basel-Stadt hätte 2025 den Preis – wie zweifellos zu erwarten war – gewonnen. Kaum zu erwähnen sind die 300000 Franken, die von der Regierung für das Bewerbungsdossier bereits bewilligt worden sind. Oder die Website greenbasel.ch, die mit externer Hilfe bereits aufgeschaltet wurde. Es geht um den wechselseitigen Imagegewinn, der dies alles überstrahlt hätte: Der Award wirkte auf Basel und auf Jans und von da in die weite Welt. Letztlich hätte die Verleihung des Awards an Basel damit zweifelsfrei auch der EU zur Ehre gereicht.

Besonders schmerzhaft ist, dass gerade der Basler Regierungspräsident unter Retorsionsmassnahmen leiden muss, die von der EU nach der Aufkündigung der Verhandlungen für ein Rahmenabkommen durch den Schweizer Bundesrat verhängt worden sind. Dabei hat sich kaum ein Politiker hierzulande wehrhafter für dieses Rahmenabkommen eingesetzt als er. Mit einem bisschen Fingerspitzengefühl hätte die EU-Bürokratie diesen Einsatz gegen die eigene Obrigkeit würdigen und stattdessen andere Massnahmen gegen die Schweiz verhängen können.

Doch Ihr leichtfertig vollzogener Schritt wird uns nicht entmutigen. Wir retten die Welt nun eben allein.

Hochachtungsvoll