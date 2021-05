Grenzregion Lockt das Lörracher Zentralklinikum Ärztinnen und Ärzte aus Basel über die Grenze? 2025 entsteht das neue Zentralklinikum bei Lörrach – es soll über 677 Betten verfügen und 357 Millionen Euro kosten. Und Arbeitsbedingungen bieten, die dafür sorgen könnten, dass es deutsche Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte aus Basel wieder zurück in ihre Heimat zieht. Peter Schenk 27.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der kleeblattförmige Bau liegt nördlich von Lörrach beim Stadtteil Brombach. Bild: zvg

Die Zahlen sind beeindruckend. Sage und schreibe 40 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, die im Universitätsspital Basel (USB) arbeiten, kommen aus Deutschland. Von 424 im Jahr 2019 ist ihre Zahl im letzten Jahr auf 460 gestiegen. Bei den Pflegekräften machen die deutschen Grenzgänger mit 1050 Mitarbeitenden rund 14 Prozent aus.

Mit dem Bau des neuen Zentralklinikums, das bis 2025 bei Lörrach entsteht, könnte es für sie interessanter werden, wieder in der Heimat zu arbeiten. Der Bau mit 677 Betten für voraussichtlich 357 Millionen Euro kann sich sehen lassen: Kleeblattförmig angeordnet und bis zu 30 Meter hoch bieten 90 Prozent der Zimmer einen Blick in das grüne Wiesental. Hier werden zwei Kliniken aus Lörrach sowie die Spitäler von Badisch-Rheinfelden und Schopfheim an einem Ort zusammengeführt.

Arbeiten in Deutschland wird attraktiver

Erklärtes Ziel des Klinikums ist es, in Basel tätige Mitarbeitende nach Deutschland zurückzu­holen. Der Bedingungen dafür werden zunehmend besser. Schon vor vier Jahren wies der damalige Direktor der Lörracher Agentur für Arbeit darauf hin, dass deutsche Pflegekräfte wegen der besseren Sozialleis­tungen und der billigeren Kitas nach Deutschland zurückkehrten. Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, bestätigt die Tendenz: «Wir haben Rückmel­dungen von Spitälern, dass die Anstellungsbedingungen in Deutschland in den letzten ­Jahren attraktiver ausgestaltet wurden.»

Noch wirkt sich das beim USB nicht aus. Caroline Johnson, stellvertretende Mediensprecherin, verweist auf eine sehr tiefe Fluktuationsrate und hohe Loyalität. Zudem seien AHV und Pensionskasse in der Schweiz besser als in Deutschland. Auch beim Claraspital, Basels grösstem Privatspital, ist laut Human Resources keine Tendenz zurück nach Deutschland spürbar, berichtet Mediensprecherin Trix Sonderegger. In der Pflege und der Medizinaltechnik kommt dort rund jeder Vierte aus Deutschland, bei den Ärzten sind es 15 Prozent. Tschudin geht davon aus, dass der Personalbedarf des Zentralklinikums nicht extrem spürbar sein wird, da das Personal von vier Kliniken dorthin transferiert werde.

Keine Sorge bei Basler Spitälern

Interesse zeigt das Zentralklinikum auch an den südbadischen Patienten, die sich derzeit in Basel behandeln lassen. Im Claraspital sind es um die sechs Prozent, das USB meldet für 2019 bei den stationären Fällen vier Prozent – ein geringer Anteil, wie Johnson feststellt. Das Claraspital befürchtet aufgrund der Behandlungs- und Patientenzufriedenheit nicht, dass deutsche Patienten wegbleiben könnten.

Das USB ist mit seiner Strahlentherapie bereits seit 2012 in Lörrach präsent. 2014 übernahm es mit 10 Millionen Euro zwei Drittel der Kosten an einem neuen, «Ambulo» genannten, Gebäude. Es war die erste Investition im nahen Ausland – ein ­Erfolg, denn seit 2018 arbeitet die Strahlentherapie an ihrer ­Kapazitätsgrenze. Weniger gut ­waren die Erfahrungen mit der ebenfalls eingerichteten Mund-, Kiefer- und Gesichts­chirurgie, die unter anderem aus Rentabilitätsgründen Anfang 2021 geschlossen wurde. Ob die Strahlentherapie in ein beim Zentralklinikum geplantes ­Ärztehaus umzieht, ist noch unklar.