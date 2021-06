Lockerungen im Dreiland: Besuch im Restaurant wieder erlaubt

Grenzregion Was braucht es für den Restaurantbesuch in Südbaden und dem Elsass? Frankreich und Deutschland lockern die Massnahmen. Unter diesen Bedingungen darf man zum Essen und Übernachten über die Grenze. Peter Schenk 10.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im «Romantik Hotel und Restaurant Spielweg» können die Gäste vor Ort einen Test kaufen. Foto: zVg

Im nahen Deutschland sind die Beizen und Cafés wieder geöffnet. Auch Schweizerinnen und Schweizer dürfen dort wieder einkehren, müssen allerdings dafür einige Voraussetzungen erfüllen. Drei Möglichkeiten gibt es. Erstens: Eine Person mit Wohnsitz in der Schweiz ist seit mindestens 14 Tagen zum zweiten Mal geimpft. Als Nachweis dafür gilt ein offizielles Dokument. Das kann auch das Schweizer Impfbüchlein sein oder natürlich das gelbe internationale Impfzertifikat. Zweitens: Für Genesene braucht es einen PCR-Test, der älter als 28 Tage und nicht älter als sechs Monate ist. Drittens: Ein Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Städte Weil am Rhein und Lörrach führen auf ihren Internetseiten (www.loerrach.de und www.weil-am-rhein.de) die verschiedenen Teststellen auf. In Lörrach sind es allein im Innenstadtbereich sieben, darunter der Lidl in der Tumringerstrasse oder der dm Drogeriemarkt am Bahnhofsplatz. In der Innenstadt von Weil am Rhein gibt es vier Teststationen, so im Haus der Volksbildung in der Humboldstrasse oder beim «Eiscafé Da Tony» in der Hauptstrasse 274. Manchmal muss man sich anmelden, manchmal ist dies nicht nötig. Beim Kreisel am Rheincenter gibt es auch beim «Mendoza Steakhouse» eine Teststation; der Betreiber wollte allerdings ausdrücklich nicht auf der Liste der Stadt genannt werden.

Auch Selbsttests vor Ort sind gültig

Die Tests sind einmal in der Woche gratis. Die Kosten trägt der deutsche Bund, abgerechnet wird über die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Laut dem Sozialministerium Baden-Württemberg sind sie auch für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz umsonst. Überall scheint die Information allerdings noch nicht angekommen zu sein. So heisst es beim Deutschen Roten Kreuz, das ein Testzentrum in Weil Haltingen betreibt, dass man die Tests für Schweizer in einem grösseren Umfang nicht ausführen könne und dürfe. Bereitschaftsleiter Stefan Ohm schreibt aber auch: «Wenn an einem Testtag eine Handvoll Schweizer kommen, lehnen wir diese bestimmt nicht ab.» Laut Landkreis Lörrach ist es beim Restaurantbesuch auch möglich, Selbsttests mitzubringen und den Test vor Ort unter Kontrolle zu machen. So hat Alexander Hangleiter, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Freiburg des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Baden-Württemberg, von einigen Betrieben gehört, die sich hierauf eingerichtet haben. Welche dies im Landkreis Lörrach sind, kann er allerdings nicht sagen.

In Basel beliebte Restaurants wie das «Eckert» in Grenzach-Wyhlen oder das «Inzlinger Wasserschloss» bieten ihren Gästen für fünf Euro einen Coronatest an. Im «Eckert» sollte man dafür eine Viertelstunde vor der Reservierung da sein. Im «Inzlinger Wasserschloss» ist der Test im Rahmen eines speziellen Angebots mit Übernachtung im Doppelzimmer, Frühstück, Apéro und 3-Gänge-Menu für 115 Euro kostenlos.

Übernachtungen liegen wieder drin

Das Ötlinger «Café Inka» oder auch der «Rührberger Hof» in Grenzach-Wyhlen, die wie andere Restaurants auch ihr Schutz- und Hygienekonzept auf ihrer Internetseite veröffentlicht haben, bitten die Gäste, für die Registrierungspflicht die Luca-App herunterzuladen.

Da das deutsche Robert-Koch-Institut die Kantone Basel-Stadt, Baselland, Solothurn und Aargau seit kurzem nicht mehr als Risikogebiet einstuft, ist auch ein Ausflug über die Grenze, der länger als 24 Stunden dauert, wieder möglich. Beim «Romantik Hotel und Restaurant Spielweg», das im Oberen Münstertal im Südschwarzwald 60 Kilometer nördlich von Basel liegt, kostet der Test für Hotelgäste 10 Euro und für Restaurantbesucher 15 Euro. Hier darf man übrigens wie auch in Freiburg im Breisgau auch ohne Test auf der Terrasse essen. Wenn die Inzidenzwerte im Landkreis Lörrach unter 35 bleiben, sollte dies ab Freitag auch in Lörrach und Weil am Rhein wieder möglich sein.