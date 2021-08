Wieso «Groove Now» in Basel dieses Jahr als Festival stattfindet

«Groove Now» 15 Konzerte im Atlantis in Basel: «Vielleicht ist es ein bisschen too much» Patrick Kaiser bündelt in den kommenden Wochen 15 Konzerte zum ersten «Groove Now» Blues Festival. Eine geballte Ladung Musik im Basler Atlantis. Stefan Strittmatter 31.08.2021, 05.00 Uhr

Patrick Kaiser: «Bei vielen stelle ich nach 30 Sekunden Reinhören ab.» Roland Schmid

Seit über zehn Jahren veranstaltet Patrick Kaiser mit Groove Now Konzerte mit angesagten internationalen Acts aus der Blues-Szene. Nach eineinhalbjähriger Coronapause meldet er sich mit einem geballten Festival im Atlantis zurück.

Am 2. September geht’s bei Groove Now nach langer Pause wieder los. Können Sie sich überhaupt noch an das letzte Konzert erinnern?

Patrick Kaiser: Natürlich, auch wenn es sich wie eine Ewigkeit anfühlt. Das war im Februar 2020. Ursprünglich dachten wir wie alle, dass Corona nicht so lange dauern würde. Bald aber war für uns klar: Verschieben und dann wieder absagen – damit macht man die Leute nur verrückt. Also haben wir uns entschieden, die Konzerte allesamt in diesem September durchzuführen.

Womit aus der Konzertreihe ein Festival wurde.

Ja. Innerhalb von drei Wochen haben wir jetzt eine geballte Ladung von 15 Konzerten. Das ist vielleicht nicht optimal, vielleicht ein bisschen too much. Aber wir zählen darauf, dass die Besucherinnen und Besucher einen Nachholbedarf haben.

Ist die Ballung nur der Praktikabilität geschuldet?

Keinesfalls, denn sie bietet auch neue Möglichkeiten. So treten nun einzelne Künstler auch an anderen Abenden als Gäste auf. So etwa bei John Németh und seinen Blue Dreamers, welche die ersten beiden Abende bestreitet, die ich unbedingt mit Kid Andersen und Bob Welsh kombinierten wollte, weil es von dieser Kombi zwei grossartige Live-CDs gibt.

Jamsessions also?

Auf gar keinen Fall! Natürlich wird im Blues viel improvisiert, aber ich dulde keine Jekamis und keine fahrigen Programme. Das muss passen und es muss im Vorfeld gut geplant und eingeübt werden.

Wird Ihnen diese Möglichkeit zur Kombination zukünftig fehlen?

Nein. Ab 2022 planen wir die Groove Now Blues Weeks während je zweier Wochen im Juni und September.

Was beim Programm auffällt, ist der relativ hohe Frauenanteil bei den Headlinern.

Ja, das ist im Blues ungewöhnlich, schliesslich ist das eine Männerdomäne. Ich möchte aber betonen, dass ich nur buche, wen ich wirklich toll finde, ich folge da keiner Quote. Und da habe ich vier Frauen gefunden, die wirklich was zu sagen und zu singen haben.

Was man bei Ihnen dagegen gar nicht findet, sind Europäer.

Das hat einen Grund. Man wird mir nun jetzt wohl böse E-Mails schicken. Aber ich kenne fast keine spannende europäische Band im Bereich Blues. Da fehlen mir ganz oft die Tiefe und die Seele.

Im Umkehrschluss könnte man Ihnen unterstellen, dass Sie alles gut finden, was aus den USA kommt.

Patrick Kaiser. Roland Schmid

Haha! Ich höre mir so viel neue Musik an, und ich kann mit Bestimmtheit sagen: An keinem Ort der Welt gibt es so viele schlechte Bands wie in Amerika. Aber das liegt daran, dass es dort halt so enorm viel Musik gibt. Bei vielen stelle ich nach 30 Sekunden Reinhören ab. Die meines Erachtens 20 bis 30 spannenden Blues-Bands oder -Interpreten, die es in den USA gibt, versuchen wir bei Groove Now zu präsentieren.

Sie haben die diesjährige Ballung angesprochen. Wird Ihr Stammpublikum 15 Konzerte am Stück absolvieren?

Wir hoffen auf einen Nachholbedarf und sahen schlicht und einfach keine andere Möglichkeit als die eines Festivals, ohne die Konzerte erneut absagen zu müssen. Gleichzeitig ist nach wie vor eine gewisse coronabedingte Zurückhaltung spürbar.

Gibt es einen Festivalpass? Ein paar Konzerte sind ja doppelt angesetzt.

Ja, den gibt es. Und wir haben den Preis so interessant gehalten, dass man in jedem Fall profitiert. Der Festivalpass entspricht in etwa den Kosten von zehn Konzerten. Man kann also auch die Doppelabende auslassen, wenn man möchte.

Mit weniger Publikum stellt sich natürlich die Frage nach der Rentabilität.

Wir sind ja ein Non-Profit-Verein. Die Ticketeinnahmen machen nur rund einen Drittel unseres Budgets aus. Der Rest kommt von Sponsoren und Gönnern, die uns verdankenswerterweise die Treue gehalten haben.

Auch im fast konzertlosen 2020?

Ja! Mit wenigen Ausnahmen haben sie alle bezahlt, obwohl wir im 2020 nur ein einziges Konzert veranstaltet haben. Wir entschädigen sie auch mit Zusatztickets und zwei geschlossenen Konzerten. Ich bin enorm dankbar für die Solidarität.

Für die Zukunft suchen Sie aber einen neuen Hauptsponsor?

Ja, die BLKB wird uns Ende Jahr verloren gehen, aber das hat nichts mit Corona zu tun. Nach zehn Jahren wollen sie sich nun vermehrt auf andere Engagements fokussieren.

Wie schaut es denn mit kantonalen Subventionen aus?

Ein leidiges Thema! Unser Budget beträgt rund 300'000 Franken jährlich. Das ist gemessen an anderen Veranstaltern recht tief. Davon bekommen wir von Basel-Stadt gerade mal 20’000 Franken über den Swisslos-Fonds. Das entspricht weniger als 7 Prozent unseres Bedarfs.

Andere Veranstalter bekommen deutlich mehr.

Ja. Und man muss wissen: Wir zahlen keine Löhne. Unserem Sekretariat – das ist fast eine 50-Prozent-Stelle – vergüten wir nur die Spesen. Und auch ich als Veranstalter arbeite ohne Lohn. In unseren Konzerten stecken Hunderte Stunden Fronarbeit drin.

Wurden die Subventionen in den vergangenen zehn Jahren denn aufgestockt?

Seit zwei oder drei Jahren bekommen wir 20’000 Franken vom Swisslos-Fonds Basel-Stadt, zuvor war es weniger. Und vom Kanton Baselland erhalten wir gar nichts. Mit der Begründung, dass unsere Konzerte auf Stadtboden stattfinden. Das Argument ist für uns nicht schlüssig, zumal dies bei anderen Organisationen von ähnlich hoher Qualität unseres Wissens anders gehandhabt wird.

Gibt es Bestrebungen, dies zu ändern?

Ich hatte mit den zuständigen Behörden unlängst gute Gespräche. Unsere Projekte muss ich zwei bis drei Jahre im Voraus planen, damit sie realisiert werden können. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, Sponsorengelder zu akquirieren. Ich hoffe nun, dass sich da etwas tut.

Groove Now.

Atlantis Basel. Ab 2. September.

www.groovenow.ch