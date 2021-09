Grossanlass Mit Covid-Zertifikat, ausser auf dem Petersplatz: So wird die Jubiläums-Herbstmesse aussehen Am 23. Oktober wird die 550. Basler Herbstmesse eingeläutet. Es winken nostalgische Attraktionen und einige Neuheiten. Die Zertifikatspflicht soll für die nötige Sicherheit sorgen. Lea Meister 29.09.2021, 10.21 Uhr

An der Herbstmesse gilt Zertifikatspflicht auf fast allen Plätzen - auch auf dem Messeplatz. Roland Schmid

Am 23. Oktober um 12 Uhr geht es los. Nach der letztjährigen Absage findet die Herbstmesse in diesem Jahr statt. Dauern wird sie bis am 7. November, der Hääfelimärt auf dem Petersplatz dauert wie immer zwei Tage länger. «Die Basler Herbstmesse ist die grösste und älteste Vergnügungsmesse der Schweiz und viele Baslerinnen und Basler fühlen sich sehr mit dieser Tradition verbunden. Und auch Menschen aus der ganzen Schweiz und aus den Nachbarländern werden von der Messe angezogen», so Regierungspräsident Beat Jans in der Medienmitteilung vom Mittwoch. Geplant sind diverse, teils mehr als 40 Jahre alte, Jubiläums-Attraktionen. Im Fokus stehe ausserdem klar Tradition und der regionale Charakter.