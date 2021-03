Grossaufgebot im Video Sechs Mädchen, 30 Polizisten: So lief eine Polizeikontrolle nach der Frauentag-Demo in Basel ab Nach der friedlichen Kundgebung zum Frauentag zeigte sich die Basler Polizei bei der Kontrolle von minderjährigen Mädchen unnachgiebig. Eine 14-Jährige wurde in Handschellen abgeführt. Silvana Schreier 09.03.2021, 18.04 Uhr

Noch in Kampfausrüstung rückten innert weniger Minuten rund 30 Polizistinnen und Polizisten an, um die Polizeikontrolle sechs minderjähriger Mädchen zu begleiten. Bild: sil

Kurz nach 20 Uhr löste sich die Demonstration anlässlich des Internationalen Frauentags auf dem Petersplatz auf. Rund 800 Frauen zogen am Montagabend durch die Stadt. Sie sprachen sich für ein revidiertes Sexualstrafrecht, gegen Lohnungleichheit und gegen das Patriarchat aus. Die Basler Polizei vermeldete anschliessend, es sei zu Sprayereien gekommen. Rund 30 Personen seien kontrolliert worden. Mehr ist aber auch am Tag danach nicht vom Justiz- und Sicherheitsdepartement zu erfahren.

Die bz erlebte eine solche Personenkontrolle hautnah mit. Auf dem Weg den Spalenberg hinunter in Richtung Barfüsserplatz bemerkte die Journalistin sechs Mädchen, die johlend und lachend über den Rümelinsplatz rannten. Ein Kastenwagen der Basler Polizei schnitt ihnen beim Eingang ins Gerbergässlein den Weg ab. Zwei Polizisten wiesen die Mädchen an, sich in einen Hauseingang zu stellen. Ausweise wurden kontrolliert, Namen und Adressen aufgeschrieben. Die Mädchen reagierten mit Sprüchen auf die Polizeikontrolle, um von ihrer Nervosität abzulenken.

Gummischrot-Gewehre, Helme und Schutzwesten

Warum sie gerannt seien, will der Polizist wissen. Ein Mädchen antwortete: «Wir hatten einfach Lust.» Eine Freundin schildert dem Beamten, sie kämen von der Frauentag-Demo. Sie zeigten ihm ihr mitgebrachtes Transparent. Da sich die Kundgebung aber nun aufgelöst habe, seien sie auf dem Heimweg.

Wenige Minuten später änderte sich die Stimmung: Sieben weitere Polizeifahrzeuge trafen ein, mindestens 30 Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur stiegen aus. Waffengurt, Beinschutz, Schutzweste, Helm und Schild. Etwa jede zweite Person hielt ein Gummischrot-Gewehr im Anschlag. Ein Polizist wies die bz-Journalistin an, den Ort zu verlassen.

14-Jährige wegen Spraydosen in Gewahrsam genommen

Lara B.* ist eines der Mädchen, die am Montagabend nach der Kundgebung kontrolliert wurden. Die Polizisten nahmen die Personalien der 15-Jährigen auf und fotografierten sie. Eine 14-jährige Kollegin wurde in Handschellen abgeführt: In ihrem Rucksack fand die Polizei sechs unbenutzte Spraydosen in der Originalverpackung, das Mädchen konnte auch die Kaufquittung vorweisen, erzählt Lara B. In der Medienmitteilung vom Montagabend teilt die Polizei mit, eine Person werde verdächtigt, «an Sprayereien entlang der Route beteiligt gewesen zu sein». Weitere Angaben werden auch auf Nachfrage nicht gemacht.

Polizeisprecher Martin Schütz schreibt der bz, man könne «aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht detailliert auf Einzelfälle eingehen». Im Allgemeinen sei es so, dass je nach Situation und Meldung mehrere Polizeieinheiten gleichzeitig zur Kontrolle einer Personengruppe anrücken würden. Aus einer Erstmeldung gehe oft nicht eindeutig hervor, welche Situation und was für Personen man vor Ort antreffe.

Abwarten, wie sich die Situation entwickelt

Noch auf dem Rümelinsplatz sagt Lara B. zur bz: «Ich bin schockiert.» Am Morgen danach wiederholt sie die Aussage. Die Freundin sei zwar am Montagabend wieder freigelassen worden, noch immer verstehen Lara B. und ihre Kolleginnen aber nicht, was ihnen widerfahren ist. Sie fragen sich, was sie verbrochen haben.

«Wir haben keinen Widerstand geleistet. Dennoch sprach eine Polizistin über Funk von uns als ‹sechs flüchtige Demonstrantinnen›»,

berichtet die Schülerin, die schon an mehreren Demonstrationen teilgenommen hat. Sie habe die Kontrolle als «Einschüchterungsmanöver» wahrgenommen. Ihre Mutter sagt zur bz, sie fände es schade, dass ihre Tochter bereits mit 15 Jahren so etwas habe erleben müssen. Noch wollen sie abwarten, wie sich die Situation weiterentwickle und ob sie von der Polizei nochmals kontaktiert würden.

Lara B. und ihre Freundinnen wollen sich vom Vorfall nicht verunsichern lassen.

«Wir fühlen uns viel mehr bestätigt darin, warum wir am Montag auf die Strasse gingen. Unsere Wut wollen wir nun in positive Energie umwandeln.»

Alle gingen sie am Dienstag wieder zur Schule. Als zur Mittagszeit zufällig ein Polizeiwagen vor dem Schulhaus anhielt, machte sich bei Lara B. aber doch kurz Panik bemerkbar.

* Name der Redaktion bekannt.