Bonfol: Basler Chemiefirmen karrten tonnenweise Gift in den Jura

Grosse Reportage Wie das reiche Basel eine kleine Gemeinde im Jura zum «Poubelle de la Suisse» gemacht hat Bild: Roland Schmid Aufschwung und Abfall liegen nahe beinander: Jahrelang karrten die Basler Chemischen tonnenweise Gift nach Bonfol. Eine unglaubliche Geschichte in acht Kapiteln. Benjamin Rosch und Andreas Möckli 14.08.2021, 05.00 Uhr

Nur eine Frage, schon legt Jean-Denis Henzelin (70) los. Über eine Viertelstunde prasselt es aus dem hageren Mann mit dem grauen Mittelscheitel heraus, die dunklen Augen unentwegt auf das Gegenüber gerichtet. Die Gerüche, die Versprechen, das Geld. Die Mühen eines Dorfs, einst eng verwoben mit einer Stadt nur 35 Kilometer Luftlinie nordöstlich von hier. Basel zählt heute zu den wohlhabendsten Wirtschaftsstandorten der Welt, auch weil es eine kleine jurassische Gemeinde zum «Poubelle de la Suisse», zum Abfalleimer der Schweiz gemacht hat.

Das ist die Geschichte von Bonfol im Jura, bekannt für drei Dinge: eine alte Töpferei, einen Auswanderer namens Louis Chevrolet und eine riesige Sondermülldeponie der Basler Chemie.

Kapitel I: Ein Filou und sein grosser Streich

Pierre Kohler (57) ist ein Schlitzohr. Die Sprachgrenze ist schuld, hat man in der Deutschschweiz wenig von dieser Saftwurzel der jurassischen Politik gehört. Sein politisches Geschick, seine kaltschnäuzige Raffinesse auch, sind Teil der Emanzipation des Juras. Mit 24 Jahren eroberte er einen Sitz im Kantonsparlament, mit 29 wählte ihn das Volk zum jüngsten Regierungsrat der Schweiz – angetreten war er gegen den Willen seiner Partei, der CVP. In der ganzen Romandie ist er bekannt für seine Überraschungsmomente. Beispielsweise, als er den Halbfinal der Miss-China-Wahl in die Schweiz lotste. Als der Wallis-Enthusiast plötzlich Steinböcke in den Franche-Montagne aussetzte. Oder wie zuletzt im Ständeratswahlkampf 2015, als er das Schweizer Gesetz umdribbelte und Wahlspots im kosovarischen Fernsehen buchte.

Pierre Kohler ist ein Schlitzohr. Roland Schmid

Wir treffen Kohler in der «Brooklyn Bar» in Delémont. Da sitzt er, die Schläfen ­etwas angegraut aber das Haar noch immer widerborstig. Er strahlt über beide Backen seines rundlichen Gesichts. Ja klar, sehr gerne erzähle er die Geschichte von Bonfol, sagte er zwei Wochen zuvor am Telefon, und lachte schon damals schallend. Kein Wunder. Es ist sein grösster Triumph. Neben Kohler sitzt Marcos Buser, Geologe, schwarzer Hut und weisser Schnurrbart. Dieses ungleiche Duo hat die Basler Chemie in die Knie gezwungen. «Alors en faite», setzt Kohler an, «persönlich habe ich die Deponie von Bonfol gar nicht gekannt.» Er sei nach einer Sanierung in Saint-Ursanne mit Greenpeace in Kontakt getreten. Kohler war damals Umweltminister des Kantons Jura und hatte eben jenes Dossier geschlossen. «Auf der Rückreise von Saint-Ursanne sagte mir ein Amtsleiter: Da gäbe es noch einen weit schlimmeren Ort. Daraufhin nahm ich Kontakt auf zu Herrn Buser.» «Ich war schon am Projekt in Saint-Ursanne beteiligt», ergänzt Buser, «ich leitete damals eine Arbeitsgruppe.» Er habe sich mit dem Amtsleiter abgesprochen und sei auf Kohler zugegangen. «Eines Tages waren wir in Zusammenhang mit Saint-Ursanne zu dritt unterwegs in die Untertagedeponie Herfa-Neurode in Deutschland», sagt Buser. Dort liegen die Altlasten aus Saint-Ursanne. «Auf dem Rückweg im Zug, zwischen Kassel und Basel, haben wir die Strategie für Bonfol beschlossen.» Das Ziel: Die Basler Chemie soll die alte Deponie von Bonfol vollständig sanieren.

Im August 1998 ist der Zeitpunkt vor allem aus einem Grund günstig: Seit Kurzem ist in der Schweiz eine Altlastenverordnung in Kraft. Der Leiter des Bundesamts für Umwelt heisst Philipp Roch. Ein ehrgeiziger Mann, für seine Durchschlagskraft im Namen der Natur bekannt und sogar von Bundesräten gefürchtet. Wie Kohler ist er Mitglied in der CVP. Bonfol sollte zum Exempel für die neue Verordnung werden. Mit diesem Wissen trifft Pierre Kohler in jenem Sommer zum ersten Mal auf Rolf Bentz. Bentz ist Deponiespezialist der damaligen Ciba Spezialitätenchemie und vertritt den Zusammenschluss von grossen Basler Chemiefirmen unter dem Konstrukt BCI, Basler chemische Industrie.

«Als ich ihm von den Plänen erzählte, lachte er mir ins Gesicht», erzählt Kohler. «Darauf habe ich gesagt: Ihr werdet das Gelände bis auf das letzte Kilo putzen.»

Längst nicht alle sind überzeugt von Kohlers Idee, selbst in Bonfol rümpft der Gemeinderat die Nase. Es ist schliesslich noch nicht lange her, da hat die Basler Industrie einen neuen Deckel auf die Altlast gebaut. Nicht zuletzt in Kohlers Departement gibt es Experten, die behaupten, die Deponie sei auf Jahre sicher. Aber Kohler lässt nicht ­locker. Er beauftragt Marcos Buser, ein genaues Dossier zu erstellen, wie die Sanierung aussehen könnte. Im Herbst 1999 liegt alles bereit.

Aber manchmal ist Warten die ­beste politische Waffe.

«Im Jahr 2000 übernahm ich das Präsidium der fünfköpfigen jurassischen Regierung», sagt Kohler, «und ich wusste, dass der Finanzminister (Jean-François Roth, Anm. d. Red.) gegen meine Idee war. Er wollte das Verhältnis zur Basler Chemie nicht trüben.» Einen Mitstreiter in der Regierung weiss Kohler an seiner Seite. «Also habe ich gewartet, bis zu einer Sitzung, an welcher der Finanzminister nicht teilnehmen konnte.» Kohlers Rechnung: Schlimmstenfalls stünde es zwei gegen zwei – und als Präsident käme ihm der Stichentscheid zu. Im Januar 2000 reist Roth nach Afrika und Kohler sieht seinen Moment gekommen. Er peitscht das Traktandum Bonfol in einer Sitzung durch.

Bereits auf den nächsten Tag beraumt er eine Pressekonferenz in Delémont an. An seiner Seite: Philippe Roch. Man habe der ­Basler Chemie einen Brief geschrieben, lautet die Botschaft. Die Deponie von Bonfol sei belastet mit 114000 Tonnen Chemiemüll. Sie müsse saniert werden, komplett und unverzüglich.

Marcos Buser hat diese Geschichte schon viele Male gehört, aber noch ­immer gluckst er vor Lachen.

Kapitel II: Ein beklemmender Anblick

Eine Tribüne im Nirgendwo. Roland Schmid

Von weit weg sieht sie aus wie die Aussenmauer eines Stadions, was sehr seltsam wäre: eine Tribüne im Niemandsland. Erst beim Näherkommen, hinter den Abschrankungen mit den Warnhinweisen, erkennt man die letzten sichtbaren Überreste der Sanierungshalle von Bonfol. Die grosse Waldlichtung ist durchschnitten von einer zehn Meter hohen Betonwand. Nutzlos ist sie erst seit fünf Jahren, aber nachdem jahrzehntelang alles brachgelegen hat an diesem Ort, scheint der Zerfall die verlorene Zeit wieder auf­holen zu wollen. Hunderte Eisenstäbe ­ragen wie hilflose Arme aus dem ­bröselnden Beton. Aus den Luken, durch die früher Lastwagen Tonnen von Gift fugten, sind sinnlose Fenster geworden; sie geben den Blick frei auf eine karge Wiese. Man muss weit ­suchen in der Schweiz, um einen ähnlich beklemmenden Ort zu finden.

Das alte Industriegelände ist ein seltsamer Ort. Roland Schmid

Kapitel III: Von Färbern und Schönfärbern

Es ist ein gewisser Alexander Clavel, der 1859 als erster in Basel den chemischen Farbstoff Fuchsin in einer Fabrik herstellt. Der von Lyon eingewanderte Franzose soll als Person blass bleiben, erfinden wird er nie etwas. Dank familiärer Bande kauft er sich das Rezept für das Herstellungsverfahren des roten Farbstoffs ein und ahmt dieses nach. Bereits 1863 muss Clavel seine Fabrikation von der Rebgasse ins Klybeck verlegen. Der Grund: Die Nachbarn fühlen sich durch entweichende Dämpfe belästigt. Die Folgen sind eine «beengte Brust», die aufgehängte Wäsche verfärbt sich, wie es im Buch «Chemie und Pharma in Basel» heisst. Der Sanitätsausschuss der Stadt stellt fest, dass mitten im dicht bewohnten Kleinbasel eine «förmliche chemische Fabrik» entstanden ist, ohne dass je eine Bewilligung dafür eingeholt worden wäre. Auch die Vorgängerin der späteren Chemiefirma Geigy ver­ursacht ähnliche Probleme.

Das Basler Abfallschiff, die Girfähre am Rheinufer im Kleinbasler Stadtteil Klybeck.

Unbekannt

«Meine beiden Gänse wurden ganz rot gefärbt und wollten nicht mehr in das Wasser», klagt eine Anwohnerin. Der Grosse Rat reagiert auf die Beschwerden. Er beschliesst, dass die hoch arsenhaltigen Substanzen eingekocht und die zurückbleibenden festen Substanzen angemessen aufbewahrt und entsorgt werden sollen. Die nur leicht arsenhaltigen seien dagegen durch Rohrleitungen in den Rhein abzulassen. Der Rhein wird der Chemischen noch Jahrzehnte später als gigantisches Abflussrohr dienen.

Obwohl die Politik sich der Umweltbelastung der Unternehmen sehr wohl bewusst ist, schreitet sie nur sehr zaghaft ein. Sollten sich die Behörden ausnahmsweise zur Drohung aufraffen, eine Fabrik zu schliessen, pochen die Besitzer auf ihre Bedeutung als Arbeitgeber. Tatsächlich sind die Farbenproduzenten zu jener Zeit nicht sehr gross. Sie dienen jedoch der alten Basler Seidenindustrie, welcher der führenden Familien der Stadt einen guten Teil ihres Reichtums verdankt. Die bis heute andauernde Symbiose zwischen Stadt und Chemie nimmt ihren Anfang.

Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts formieren sich nach mehreren Fusionen und Übernahmen die vier grossen Firmen Geigy, Ciba, Sandoz und Roche. Letztere ist die einzige, die sich zunächst auf Medikamente spezialisiert. Zwischen den beiden Weltkriegen wächst die Industrie zur dominanten Branche in Basel. Nach dem zweiten Weltkrieg beginnen die vier Unternehmen mit einer beispiellosen Diversifikation. Neben Farben und Medikamenten kommen Kunst- und Klebestoffe wie Araldit ins Portfolio, aber auch Pestizide, Kosmetikprodukte, Aromen, Riechstoffe und sogar Ovomaltine.

Natürlich wird die Umweltverschmutzung dadurch nicht weniger. Die verdreckte Luft sticht besonders den Menschen in den Arbeitervierteln in der Nähe der Fabriken in die Nase. Im Rhein ist die starke Belastung durch das verfärbte Wasser für alle sichtbar. Gegenüber der mächtigen Allianz ­zwischen Wirtschaft und Behörden bleiben die Beschwerdeführer jedoch chancenlos. Die «Nebenerscheinungen» der erfolgreichen Industrie werden als notwendiges Opfer betrachtet. Auf öffentlichen Druck geht die ­Chemie dazu über, Abfälle nicht einfach in den Rhein zu kippen, sondern in Kies­gruben im Elsass, im Badischen und im Baselbiet zu vergraben.

Chemiekatastrophen wie im italienischen Seveso (1976, Roche) führen zu einem Umdenken. Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung nimmt zu. Dennoch zögern die Basler Chemiefirmen den Bau von Abwasseranlagen hinaus. Erst durch zusätzliche Gesetze und die späte Einsicht der Unternehmen werden bis und mit 1982 die nötigen Kläranlagen gebaut.

Kurz vor der Jahrtausendwende endet das Kapitel «Diversifikation». Die Firmen fusionieren und spalten Geschäftszweige ab, was das Zeug hält. Berühmtestes Beispiel ist die Elefantenhochzeit zwischen Ciba und Sandoz zu Novartis. Während sich der neue Riese und Roche auf das Pharmageschäft konzentrieren, versuchen sich Clariant, Syngenta und die ausgegliederte Ciba Spezialitätenchemie mehr schlecht als recht alleine zu behaupten. Ciba wird von der deutschen BASF geschluckt, Syngenta von Chemchina.

Nach und nach verschwindet die klassische Chemieproduktion aus der Region. So verlagerte etwa Clariant die Herstellung seiner Textilfarben von Muttenz nach Asien, um Kosten zu sparen. Roche und Novartis fabrizieren zwar nach wie vor Wirkstoffe in der Region. Biotechnologische Medikamente oder Gentherapien werden jedoch in viel kleineren Mengen hergestellt. Besucht man heute einen modernen Produktionsbau wie Novartis’ weltweit grösstes Pharmawerk in Stein, laufen nicht selten Mitarbeiter in Mondanzügen herum, um Medikamente unter sterilen Bedingungen zu fertigen.

Rauchende Fabrikschlote sind klinisch weissen Türmen gewichen, der Rhein fliesst sauber, die Produktion ­geschieht geräusch- und geruchlos. Die Basler Chemischen sind für alle Sinne aus der Stadt verschwunden. Die Firmen handeln jetzt global und ihre Branche heisst Life Sciences.

Kapitel IV: Viele Versprechen

Martin Forter nimmt die Basler Pharma und ihre Altlasten seit Jahren ins Visier.

Nicole Nars-Zimmer

Martin Forter (57) ist Aktivist, Journalist, Geograf, Experte für Altlasten. Daneben ist er aber auch ein akribischer Archivar. Wir stehen in seinem kleinen Büro mit Blick auf den Basler Rhein und vor uns ein Schrank mit wahrscheinlich allen Umweltskandalen der Schweiz. Es dauert nicht lange, bis der Mann mit den schmalen Lippen und der heiseren Stimme die Akte gefunden hat. Abgeheftet sind sämtliche Entscheide des Gemeinderats von Bonfol über mehrere Jahrzehnte. Die Protokolle geben einen Einblick in das Vorgehen der Chemischen und bilden neben mehreren Büchern und wissenschaftlichen Abhandlungen das Gerüst für diesen Artikel. Viele zusätzliche Anekdoten kann Forter aus seiner Erinnerung schöpfen, war er doch selber Teil dieser Erzählung. Bei mehreren Kaffees entspinnt sich in der kleinen Arbeitsstube die Geschichte.

Bonfol, auch Pumpfel, erlebt seine Blütezeit im 19. Jahrhundert. Damals wohnen über 1300 Menschen in diesem Zipfel der Ajoie, fast doppelt so viele wie heute. Der Jura ist ein Teil von Bern und alles andere als das strukturschwache Armenhaus von heute. Eine Bahnlinie führt aus der Schweiz nach Frankreich. Bonfol ist bekannt für seinen Ton: Zuerst Kochgeschirr, später, als die Holzöfen den Gasherden weichen, erobern hitzebeständige Ziegel und Fliesen die Welt von hier aus. Doch irgendwann sind die Lehmgruben der Region erschöpft. Beim Graben stossen Arbeiter auf Kies, den Ton rauszuwaschen, lohnt sich nicht mehr. Bonfol steht vor einer leeren Grube und sieht sich seines wirtschaftlichen Hauptzweigs beraubt.

Zu jener Zeit ist die Basler Chemie auf der Suche nach einem neuen Deponiestandort. In unmittelbarer Umgebung der Stadt wird es zunehmend schwierig, den Abfall zu entsorgen. Als sie von einer leeren Tongrube im nahen Jura hören, klingt alles perfekt. Der noch vorhandene Ton, urteilen Experten, bilde einen undurchlässigen Mantel für die chemischen Überreste. Er soll das Grundwasser darunter schützen, schliesslich liegt die Deponie just auf der Europäischen Wasserscheide: Nach Norden fliesst das Wasser in den Rhein und irgendwann in die Nordsee, im südlichen Teil über die Rhone ins Mittelmeer.

Der serbelnden Tonfabrik Cisa muss die Kontaktaufnahme der Chemischen vorkommen wie ein Sechser im Lotto. Der Gemeinde hatte die Firma versprochen, die Grube wieder zu füllen – und nun winkt dafür sogar noch ein Gewinn. Zweitausend Franken will das Basler Unternehmen Geigy zahlen, um Müll in Bonfol zu entsorgen. Zu wenig, beschliesst der Gemeinderat, und schlägt nochmals drei Tranchen à 20'000 Franken heraus. Wie viel die Gemeinde einstreicht, ist dokumentiert. Was die Basler Chemie darüber hinaus an die Cisa zahlt, ist hingegen nicht restlos geklärt. In den Protokollen finden sich zahlreiche Hinweise, dass Cisa private Deals aufrecht erhält und sich über Jahre gesundstösst mit ­Bodenverschmutzung.

Von 1961 bis 1976 landeten 114'000 Tonnen Chemiemüll in Bonfol. SRF / MTW vom 3.5.1989 Nicht einmal die Chauffeure wussten, was sich in den Fässern befand SRF / MTW vom 3.5.1989 In der Deponie wurden die Fässer zerstossen, sodass sie platzten. SRF / MTW vom 3.5.1989 Die Chemikalien mischten sich. SRF / MTW vom 3.5.1989 Nicht selten brannte es auf dem Gelände. 1976 war die Grube voll. SRF / MTW vom 3.5.1989 Anschliessend wuchs Gras über die Sache. SRF / MTW vom 3.5.1989

Bald fahren die ersten Lastwagen auf. «Ich wohnte an der Rue de Courtavon», erzählt Jean-Denis Henzelin, «die Lastwagen kamen über Frankreich in die Schweiz.» Basel-Laufen-Kleinlützel-Lucelle-Miécourt lautet die Route. Pro Tag sind es ungefähr 30 Tonnen Chemieabfälle, die in Bonfol eintreffen. Jedes Kilo wird säuberlich notiert. Nicht aber, was in den Fässern steckt. Chauffeure sammeln ein, was die verschiedenen Fabriken in Basel vor die Türe stellen. «Die Fässer waren nicht sehr dicht», sagt Henzelin, «manchmal war die Strasse blau, manchmal rot.» Auch an den Geruch erinnert er sich. «Wir haben damit gelebt und keine Fragen gestellt.» Warum auch? Die Experten der Chemie beteuern, es handelt sich nicht um Schadstoffe. Im ersten Vertrag über die Deponie steht der Satz: «Geigy déclare que les déchets chimiques sont inoffensif», es handle sich um harmlose Abfälle. Das wollte kaum ­jemand bezweifeln.

Jean-Denis Henzelin, Augenzeuge. Roland Schmid / BLZ

Auch der Kanton Bern foutiert sich um die Vorkommnisse in seinem nördlichen Zipfel. Als der Bund Wind von der neuen Sondermülldeponie an der Grenze zu Frankreich bekommt, schickt die Armee eigene Lastwagen vorbei: Die Grube eignet sich perfekt als Halde für alte Batterien. «Die Leute aus dem Dorf kamen vorbei, um zu sehen, ob die Batterien noch funktionierten, bevor sie im Loch verschwanden», sagt Henzelin. Ein kleiner Löffelbagger fährt hin und her bis die Fässer platzen. Niemand interessiert, wie sich die giftigen Stoffe mischen. Kinder spielen auf der Deponie, bedenkenlos plündern sie die Beerenstauden, die sich um die Fässer ranken, so erzählt es Henzelin. Als Frankreich die Bahnlinie über Bonfol stilllegt, nutzen die Dorfbewohner das Trassée als Abfallhalde für den Hauskehricht. Ein ökologisches Bewusstsein gibt es kaum, schweizweit steckt der Umweltschutz in den Kinderschuhen.

Gleichzeitig weiss die Basler Chemie genau, wie sie die Kommune bei der Stange halten muss. Insgesamt sind es neun Firmen, die Bonfol beliefern. 1962 wird dafür eigens eine Firma gegründet: die BCI, Basler chemische Industrie, umfasst Ciba, Geigy, Sandoz, Roche, Durant Huguenin, Schweizerische Teerindustrie AG, Henkel, Rohner und die Säurefabrik Schweizerhalle. Tauchen Unstimmigkeiten auf, erhöht sich der Preis pro Tonne: Mal sechs, dann elf, irgendwann gegen zwanzig Franken zahlt die Chemie an die Gemeinde. Immer mal wieder fallen zusätzliche Kosten an.

Auch die Firma Henkel, die unter anderem das Waschmittel Persil herstellt, entsorgt ihre Chemieabfälle in Bonfol. Das Bild aus dem Jahr 1985 zeigt eine Fassadenmalerei von Rolf Gysin in Pratteln. Keystone

Am 19. Dezember 1963 hält der Protokollant im Gemeinderat fest, die Firma Geigy wolle «einige Lösungsmittelbabfälle verbrennen» auf dem alten Cisa-Gelände. Die Gemeinde verlangt 500 Franken extra. Einen Monat später wird notiert: Geigy hat tausend Franken bezahlt. Selbst Konflikte mit der französischen Nachbarschaft lösen die Chemiker mit der Brieftasche. Als in den Teichen von Pfetterhouse die Karpfen auf dem Rücken schwimmen, fliessen 20000 Franken von Basel in die elsässische Gemeinde.

Ein Journalist wird das Verhältnis zwischen Bonfol und der Basler Chemie später etwas despektierlich mit einem Fussballspiel zwischen dem FCB und einem Viertligisten bezeichnen. Dabei ist die Deponie für die Industrie enorm wichtig. Wäre die Grube plötzlich nicht mehr nutzbar, käme die Produktion in Basel innert zwei Wochen zum Erliegen, rechnen die Verantwortlichen.

Die Chemiedirektoren geben sich entsprechend alle Mühe, die Lokalpolitiker zu beeindrucken. Man habe ausgezeichnet gegessen beim Besuch in Basel, steht in einem Gemeinderats-Protokoll von 1963. Mehrfach bedenken sich die ungleichen Seiten mit Geschenken. Die grösste Hoffnung Bonfols sollte sich nie bestätigen: einen Fabrikstandort auf Gemeindeboden. Mehrmals werden sie dafür bei den Herren der Chemie vorstellig, doch diese wissen damit umzugehen: Geschickt nähren sie die Hoffnung, doch immer wieder finden sich Gründe, warum es nicht klappt.

Kapitel V: Jedes Kind ein Baum

1976 ist die Grube voll. Über die 114000 Tonnen Chemieabfall, Batterien und sogar radioaktive Überreste aus der Uhrenindustrie wächst Gras. Niemand ahnt, was darunter geschieht: Die wenigen noch ganzen Fässer rosten, die Substanzen mischen sich. Vor allem aber sollte sich der grösste Vorteil der alten Cisa-Grube als Nachteil entpuppen. Weil der Ton einen recht dichten Mantel um die Grube bildet, läuft das Sickerwasser nicht ab. Es droht zu überlaufen und niemand weiss wohin. Die Chemie muss das Dreckwasser abpumpen und in die Basler Kläranlage bringen. Über 100 Messstationen überwachen das fragile System. Es ist ein Spiel auf Zeit und es geht nicht lange gut.

Immer wieder muss die Industrie nachbessern. Eine Drainage pumpt den Giftsaft ab, eine Wasseraufbereitungsanlage startet den Betrieb. Schliesslich macht die Chemische Industrie, was sie in solchen Situationen immer tut: Sie setzt der Sache einen Deckel auf. 1996 strömen Kinder aus dem Dorf und dem benachbarten Pfetterhouse zum alten Chemiefriedhof. In einer PR-Aktion pflanzen sie Bäume auf die karge Wiese.

Wirtschaftlich liegt Bonfol am Boden. 250 Arbeitsplätze sind in den vergangenen Jahren verloren gegangen, die Einwohnerzahl ist auf 800 geschrumpft, Infrastruktur gibt es praktisch keine mehr. Die Bilanz für fünfzehn Jahre Bodenverseuchung: 1,5 Millionen Franken hat die Basler Chemie an Bonfol gezahlt. Die spätere Sanierung sollte sie das 250-fache kosten.

Kapitel VI: Die Vergangenheit taucht auf

Am 11. Januar 2000, zwei Tage vor Kohlers Pressekonferenz, bricht Hektik aus in Basel. Ingenieur Michael Fischer arbeitet für CSD; das Büro ist von der Ciba betraut mit Altlastenmanagement. Fischer ist unter anderem verantwortlich für Bonfol. An jenem Tag, es ist ein Dienstag, meldet sich das jurassische Umweltamt: Ob er eine Präsentation zur Situation der Sondermüllhalde liefern könne? Fischer greift zum Hörer und verständigt Rolf Bentz, Geschäftsführer der Deponie. Dieser bricht sofort seine Ferien ab, drei Stunden später ist er in Basel. «Ich wusste: Jetzt wird ein grosses Theater losgehen», wird er mal in einem Interview sagen. Er sollte Recht behalten.

Kohlers Pressekonferenz löst grosses Echo aus. Die welschen Medien sind entzückt über den jungen, forschen Umweltminister, der den Weltkonzernen einbläuen will, den «kleinen Kanton endlich ernst zu nehmen». Was damals kaum jemand weiss: Die Basler Chemie hat bereits 1998 intern eine umfassende Machbarkeitsstudie für eine Totalsanierung bei CSD in Auftrag gegeben. «Wir waren der Überzeugung, es sei möglich», sagt Fischer heute.

In einem Interview gegenüber der «Basler Zeitung» bestätigt es sogar Bentz einmal. Interviewführer damals: Martin Forter. Der Basler Umweltexperte nimmt zunehmend eine Doppelrolle ein. Als Journalist begleitet er das Dossier für die «Weltwoche», den «Beobachter» und vor allem für die «Baz». Gleichzeitig arbeitet er als Experte für Greenpeace, auch in Bonfol.

Direkt nach der Pressekonferenz winkt Bentz aber ab. Bonfol stelle «keine Gefahr» dar, die Lage ist unter Kontrolle. Eine Haltung, die Fischer bis heute teilt. Am 13. Mai 2000 erhöht Greenpeace den öffentlichen Druck. Eine Gruppe Aktivisten besetzt das Gelände, vor dessen Sanierung sich die Chemie noch immer ziert. Ab dann dauert es noch ein paar Tage, bis Bentz einlenkt. Schliesslich unterzeichnet die BCI ein Dokument für eine definitive Sanierung: Pierre Kohler hat gewonnen.

Greenpeace-Aktivisten errichten am Mittwoch, 13. Juli 2005, auf einem von der Umweltorganisation in der Naehe der Chemiemuelldeponie im jurassischen Bonfol gepachteten Grundstueck symbolisch einen acht Meter hohen Wachturm mit einem darauf thronenden Auge, das "Greenpeace is watching you!" signalisieren soll. David Adair / GREENPEACE

Die Kritik an der Chemie reisst in der Folge nicht ab. Jetzt sind es vor allem die Umweltschutzverbände, die Druck ausüben. Die BCI will die Abfälle zuerst unter freiem Himmel verschreddern. «Wir haben drei Gutachten dazu erstellt», sagt Forter, «und die BCI damit in der Luft zerrissen.» Mehrfach landet das Dossier Bonfol vor einem Richter. Mit teils aufsehenerregenden Aktionen halten die Aktivisten das Thema in den Medien. Mit einem Helikopter fliegen sie an einem frühen Morgen im Sommer 2000 nach Risch ZG, verladen Fässer mit Quellwasser aus Bonfol aufs Schiff und brettern mit Wagner-Musik über den Zugersee zum Anwesen von Daniel Vasella. Der Novartis-Chef serviert den ungebetenen Gästen Kaffi und Gipfeli.

Michael Fischer, 2016 in Bonfol. (KEYSTONE/Stefan Meyer) Stefan Meyer / KEYSTONE

Von der Absichtserklärungen bis zu den ersten Arbeiten in Bonfol verstreichen acht Jahre. «Rückblickend muss man sagen, es hätte schneller gehen können», sagt Fischer, «aber der Anfang war kommunikativ wirklich schwierig.» Oft sind sich die Experten von Chemie, Behörden und Aktivisten uneinig über das Vorgehen. Referenzpunkte für eine Sanierung dieser Art gibt es zu dieser Zeit kaum.

Gestritten wird aber auch über die Kosten: Die BCI verlangt eine Beteiligung von Gemeinde und Kanton. Erst 2005 erfolgt die Einigung: Die Chemie trägt alle Kosten. Nach Bentz’ Pensionierung übernimmt Fischer die Geschäfte der Deponie und deren Ausgrabung. Bis heute ist Fischer wöchentlich in der Ajoie anzutreffen. Bentz äussert sich nur noch einmal, im betriebseigenen Buch zur Sanierung. Einer Anfrage dieser Zeitung sagt er erst zu, dann wieder ab.

Wie heikel die Sanierung ist, zeigt sich im Juli 2010: Der Bagger, der in der mittlerweile erstellten Halle die Fässer ausbuddelt, wird von einer heftigen Explosion erschüttert. Der Chauffeur wird dabei leicht verletzt. «Wir hatten das Risiko berücksichtigt, aber nur wegen einer chemischen Reaktion, oder wegen Gas in der Luft. Aber diese Explosion war viel stärker als erwartet. Wir haben dann herausgefunden, dass der Grund ein Chlorat war – ein Stoff, der eigentlich gar nicht in dieser Deponie liegen sollte», sagt Fischer.

Die Bilder der Detonation sieht die halbe Schweiz: Das Collectif Bonfol, ein Zusammenschluss von Umweltverbänden, welche die Sanierung kritisch begleiten, spielt die Überwachungsvideos den Medien zu. Für den Aushub der Abfälle werden nach langem Stillstand schliesslich ferngesteuerte Kran-Greifer-Systeme eingesetzt.

Die Sanierung der Deponie verschlang viel Geld und Zeit.

Walter Brunner Eine riesige Kuppel überdachte das kontaminierte Gelände.

Zvg Die Arbeiter werkten unter strengen Schutzvorkehrungen. Stefan Meyer / KEYSTONE Ab einem eigenen kleinen Bahnhof verliessen die Container den Jura auf der Schiene. In Deutschland und Belgien wurden die Giftstoffe schliesslich verbrannt.

Ab dann bleibt es mehrheitlich ruhig um die Grossbaustelle. Die Chemie unternimmt viele Anstrengungen, dass es nicht zu weiteren Skandalen kommt. Die Gefahr bleibt im Dorf allgegenwärtig: So werden dreissig Personen aus Bonfol zu «Schnupperern» ausgebildet, die bei seltsamen Gerüchen die Behörden verständigen. Am 2. September 2016 verschickt der Kanton Jura eine Pressemitteilung wie ein Seufzer: Enfin fini, Bonfol ist von der Altlast befreit. 380 Millionen Franken teuer war die Sanierung, 175000 Tonnen wog das kontaminierte Material, abtransportiert ab einem eigenen kleinen Bahnhof, verbrannt bei 1200 Grad.

Kapitel VII: Wo noch?

Der einst sorglose Umgang mit Gift beschäftigt die Region Basel bis heute. Roemisloch in Neuwiller soll saniert sein, doch in jüngerer Vergangenheit kursieren beunruhigende Berichte über plötzlich auftauchende Schadstoffe. Die alte Grube Maienbühl an der Grenze von Riehen zu Deutschland will der Gemeinderat nicht sanieren, dabei musste in den 90er-Jahren dort ein Spielplatz geschlossen werden, nachdem Giftstoffe ausgetreten sind. Feldreben ist die grosse Unbekannte von Muttenz: Hydrologen warnen seit Jahrzehnten, die alte Deponie bedrohe das Basler Trinkwasser. Und im Klybeck soll ein neues Quartier entstehen auf Boden, den man besser nicht zu genau anschaut. Die Gruben aus dem letzten Jahrhundert, sie sind ein gerne vergessener Teil des Erbes dieser erfolgreichen Stadt.

Kapitel VIII: Was war, soll nie mehr verschwinden

Marcos Buser, Geologe. Reportage über die einstmalige Chemiemülldeponie in Bonfol. Auf dem ehemaligen Deponiegelände. Mario Botta soll hier ein Denkmal errichten, noch fehlt für die Realisierung. Roland Schmid

Marcos Buser stapft über die Wiese. Er hat uns von Delsberg hierhin begleitet, aufs Gelände der einstigen Deponie. «Hier sieht man die ehemaligen Gastürme, über die man die verschmutzte Luft abgesogen hat», sagt Buser und zeigt auf einen runden Schacht, der aus dem Boden ragt. Süsslich roch es, wenn jemand die Luke öffnete. Neben Buser stehen Gabriella Matefi und Yannis Cuenot. Das Trio gehört zu einer Stiftung, die für ein neues Bonfol kämpft. Nicht wenige im Dorf haben genug vom Ruf des «poubelle de la Suisse». «Es war ein jahrelanges Armdrücken mit der Chemie, jetzt soll eine neue Zeit anbrechen», sagt Cuenot. Er ist Vikar und in Bonfol aufgewachsen.

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das Cuenot gestenreich auf die Wiese skizziert: Auf dem Gelände soll ein Kunstwerk von Architekt Mario Botta entstehen. Er möchte die ehemalige Stützmauer der Sanierungshalle zu einer Brücke ummodellieren, mit einem vierzig Meter hohen Aussichtsturm. Dieser bietet den Blick auf ein Arboreum und zwei grosse Kreise aus Eichen, die auf der einstigen Grube wachsen sollen. «Land Art», wie Bottas Vorhaben heisst, soll ein Freilichtmuseum für das lokale Töpferhandwerk, Tourismusmagnet und Mahnmal zugleich sein.

Der Architekt Mario Botta stellt sein Land Art-Projekt vor, das als Symbol der Versoehnung zwischen Mensch und Natur auf dem Gelaende der ehemaligen Deponie in Bonfol gebaut werden soll, am Dienstag, 25. April 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) Georgios Kefalas / Keystone

Insbesondere letzteres ist speziell: Europaweit gibt es kaum Denkmäler, die an folgenschwere Verfehlungen der Chemie erinnern. Zum Vergleich: Im Gedenken an Schweizerhalle steht verschämt in einer Ecke des Basler Münstergangs eine kleine Plastik. Noch steht der Bau auf tönernen Füssen. Bis zum 30. September will die Stiftung 5,6 Millionen Franken für einen ersten Schritt auftreiben. Er beinhaltet die Sanierung der Mauer und das Pflanzen der Bäume. Der Aussichtsturm würde weitere 3,2 Millionen verschlingen.

Doch von den 5,6 Millionen fehlt fast die Hälfte. «Wir stehen in Verhandlungen mit der BCI, die Frist um ein halbes Jahr zu erstrecken», sagt Matefi, ehemalige Basler Gerichtspräsidentin. Aber auch sie weiss: Es sieht nicht gut aus. In Basel ist das ehrgeizige Vorhaben kaum Thema. Dass die Basler Regierung im April diesen Jahres 300000 Franken aus dem Swisslos-Fonds gesprochen hat, liess sämtliche Medien unberührt. Cuenot ist Feuer und Flamme für das Projekt «Land Art». Aber auch sonst, egal wen man fragt, Henzelin, Forter, Buser, sie sind alle überzeugt. Sogar ­Fischer kann der Idee etwas abgewinnen, die BCI sprach drei Millionen für die Projektierung. Dahinter steckt der allgemeine Wunsch nach einem neuen Ruf. Denn auch wenn die Abfälle längst verbrannt sind: Anders als in ­Basel ist im Namen Bonfol die Chemie noch lange nicht verschwunden.