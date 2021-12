Grosse Umfrage Wegen Corona: Baselbieter Lehrkräfte wollen Ferien verlängern, aber keinen Fernunterricht Über 1200 Lehrpersonen aller Schulstufen haben auf eine Blitzumfrage des Lehrervereins Baselland geantwortet. Interessant: Vor allem Seklehrer wollen eine Maskenpflicht ab der 1. Primar. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 13.12.2021, 16.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Baselland gibt es für 1.-4.-Klässler erst eine Maskenempfehlung. Viele Lehrkräfte würden sich ein Obligatorium ab der ersten Primarklasse wünschen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Dass viele Lehrpersonen in beiden Basel unzufrieden sind, wie mit der Coronasituation an ihren Schulen umgegangen wird, zeigte die bz bereits vergangene Woche auf. Der Lehrerverein Baselland (LVB) gab diesem Stimmungsbild nun übers Wochenende eine statistische Grundlage. Vom 10. bis 12. Dezember führte er eine Online-Umfrage bei seinen Mitgliedern durch, was ihrer Meinung nach nun für verschärfende Entscheide gefällt werden müssten. Die Resonanz war mit 1218 Lehrkräften aus allen Schulstufen, die teilgenommen haben, sehr gross - und damit auch die Aussagekraft.

Am stärksten vertreten waren mit 36 Prozent die Primarlehrpersonen, gefolgt von 28 Prozent Sekundarlehrerinnen und -lehrern, 17 Prozent Gymnasium/FMS, 8 Prozent Kindergarten und 5 Prozent aus der Berufsbildung. Aber auch KV-, Musik- oder Sonderschullehrer machten mit.

Primarlehrer lehnen Maskenpflicht ab erster Klasse mehrheitlich ab

Eine erste Erkenntnis: Die meisten Lehrpersonen befürworten, dass die Maskenpflicht für Kinder im Baselbiet bereits ab der ersten Primarschulklasse (also nach dem Kindergarten) eingeführt wird. Derzeit gilt von der 1. bis 4. Primar erst eine Empfehlung. Mit 46 Prozent Ja- zu 35 Prozent Nein-Stimmen bei 19 Prozent Unentschlossenen ist das Resultat allerdings nicht glasklar. Interessant ist hier der Blick auf die Verteilung nach Schulstufen: Die direktbetroffenen Primarlehrkräfte lehnen die Verschärfung zu 49 Prozent ab, nur 38 Prozent von ihnen sind dafür. Ganz anders auf Sekstufe: 57 Prozent der Seklehrpersonen sind für das frühere Maskenobligatorium, nur 24 Prozent dagegen.

Jene Massnahme, die unter der Lehrerschaft am meisten Support geniesst, ist die Verlängerung der Weihnachtsferien. 54 Prozent der Lehrpersonen sprechen sich für einen früheren Beginn aus, sogar 72 Prozent für eine Verlängerung im Januar. Dabei dürfte zumindest der frühere Beginn Wunschdenken bleiben, beginnen in beiden Basel die Ferien doch bereits am 18. Dezember. Andere Kantone, welche die Ferien wegen Corona nun tatsächlich früher beginnen, hätten regulär erst am 25. Dezember Schulschluss gehabt - so etwa der Aargau. Die Verlängerung hingegen könnte eher Chancen haben, ist der Schulbeginn in beiden Basel mit dem 3. Januar doch eine Woche früher als in der Mehrheit der anderen Kantone.

Was halten Sie von längeren/früheren Ferien? Stimmen Sie ab

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Keine Halbklassen, aber dafür Luftfilter

In einer Haltung wird der Kanton Baselland durch die LVB-Umfrage bestärkt: Eine «temporäre Rückkehr zum Fernunterricht» wollen mit nur 26 Prozent die wenigsten, 65 Prozent sind dagegen. Nur bei den KV-Schulen sind leicht mehr Lehrkräfte dafür als dagegen. Offen bleibt die Frage, ob all jene, welche verlängerte Weihnachtsferien wollen, die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit mit Unterrichtsmaterialien versorgen würden oder es tatsächlich schlicht um eine Woche mehr Ferien ginge.

Eine Massnahme, die keine Mehrheit findet, ist die Aufteilung des Unterrichts in Halbklassen. Doch dass grundsätzlich etwas getan werden muss und es zusätzliche Schutzmassnahmen braucht an den Schulen, da sind sich 69 Prozent der Teilnehmenden einig. Bloss 17 Prozent wollen nichts ändern. Hoch im Kurs stehen die Forderungen nach Luftfiltergeräten für die Klassenzimmer (Zustimmung 66 Prozent) und priorisierten Boosterimpfungen für Lehrpersonen (68%). Interessant auch, dass 54 Prozent und damit über die Hälfte der Lehrkräfte angeben, über keine CO2-Messgeräte zu verfügen.

Heute legt Lehrerverein die Umfrage Monica Gschwind auf den Tisch

Doch was geschieht nun mit den Erkenntnissen dieser Umfrage? Gegenüber der bz kündigt LVB-Vizepräsident Philipp Loretz an, sie an das nächste Meeting der «Taskforce Schulen» mit Bildungsdirektorin Monica Gschwind zu nehmen. Dieses findet just heute Montagnachmittag statt. Loretz:

«Jetzt ist klar, wo die Baselbieter Lehrerschaft steht. Nun zu handeln, liegt aber in der Verantwortung der Regierung.»

Die 1218 Baselbieter Lehrpersonen gaben dem Kanton als ihrem Arbeitgeber übrigens auch noch eine Zeugnisnote. Auf die Frage, wie gut sie sich von ihrem Arbeitgeber bei der Ausübung ihres Berufes gesundheitlich geschützt fühlen, zückten fast 40 Prozent eine ungenügende Note zwischen 1 und 3. Nur 148 Lehrerinnen und Lehrer oder 12 Prozent fühlen sich «optimal» geschützt und gaben eine 6.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen