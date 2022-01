FDP-Grossrat Luca Urgese punktet beim Klima und Familie

Grosser Rat Der plötzliche Schlenker nach links der Basler FDP Der frühere FDP-Präsident Luca Urgese weibelt für Klimamassnahmen und setzt sich für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Man dürfe solch wichtige Themen nicht den Linken überlassen, meint er. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FDP-Grossrat Luca Urgese überrascht mit unerwarteten thematischen Schwerpunkten. Michael Fritschi/zvg

Klimapolitik, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weniger Hürden bei der Einbürgerung: Normalerweise sind dies typische Themen der Linken. Doch aktuell wildert der frühere FDP-Präsident Luca Urgese im politischen Revier des Gegners. Sein neuester Coup: Kantonsangestellte sollen mehr Zeit bekommen, um ihre Kinder zu pflegen, wenn diese krank sind. Aktuell haben Verwaltungsmitarbeitende aktuell maximal zehn Tage pro Jahr dafür zugute.

Bei einem Teilzeitpensum verringert sich diese Obergrenze nochmals: «Einem Elternteil mit einem 60-Prozent-Pensum und zwei Kindern stehen also insgesamt sechs Tage pro Jahr zur Verfügung, also drei Tage pro Kind», rechnet Urgese vor. Das sei zu knapp bemessen – gerade angesichts der Coronapandemie, wo eine Fremdbetreuung gar nicht möglich sei. Deshalb fordert Urgese nun die Angleichung ans private Arbeitsrecht, das keine solche Obergrenze kennt. Die Unterstützung der linken Ratshälfte dürfte ihm dabei gewiss sein.

Kein Einzelfall: Mitte November trat Urgese prominent in Erscheinung, als es darum ging, die Ergebnisse der Spezialkommission Klimaschutz, bei der er als Vizepräsident amtete, und deren Vorschläge zu präsentieren. Sein Auftritt im dazugehörigen dreieinhalb Minuten langen Youtube-Clip, in er mit Kommissionspräsidentin Jo Vergeat (Junges Grünes Bündnis) die Massnahmen vorstellt, wurde von vielen bereits als Wahlwerbespot aufgefasst.

Die politische Erfolgsformel in Basel

Tatsächlich winken bei der Basler in den kommenden Jahren zwei spannende Ämter. Nächstes Jahr will die Partei zurück auf die nationale Bühne. Dort steht eine Kandidatur des früheren Regierungsrats Baschi Dürr zur Diskussion. Ein Jahr darauf stehen dann die Basler Regierungsratswahlen an. Will die FDP nicht völlig zum Juniorpartner der Liberaldemokraten (LDP) werden, muss sie dort reüssieren. Das Problem: Die Personaldecke der Basler Freisinnigen ist dünn: In Frage kommen nur eine Handvoll Personen.

Dass Urgese bei der FDP noch immer Dreh- und Angelpunkt ist, zeigte kürzlich eine statistische Auswertung des Parlamentsgeschehens der bz. Demnach gehört Urgese – politisch ein omnipräsentes Arbeitstier, immer mit einer Antwort bereit – zu den erfolgreichsten Mehrheitsbeschaffern im Grossen Rat. Gleichzeitig gibt es seit seinem Abgang ein Machtvakuum. Baschi Dürr als Aushängeschild der Partei ist seit seiner Abwahl von der Bildfläche verschwunden. Der neue Präsident Johannes Barth – immerhin seit April im Amt – taucht allenfalls als Verwaltungsrat des FC Basel in den Medien auf.

Interessant wird es, wenn man sich die politische Erfolgsformel im Stadtkanton vor Augen führt: Bei den Bürgerlichen konnten in den vergangenen Jahren vor allem Politikerinnen und Politiker abräumen, denen ein soziales und ökologisches Gewissen zugeschrieben wird. Man kann zurückgehen bis zum FDP-Nationalrat und AKW-Gegner Peter Malama. Auch Christoph und Stephanie Eymann holten viele Stimmen aus dem SP-Wählersegment. Vielleicht am deutlichsten zeigte sich der Trend bei den Nationalratswahlen 2019, als die Grünliberalen den Freisinnigen den Sitz vor der Nase wegschnappten. Und selbst auf der FDP-Liste landeten mit Christian Egeler und Thomas Kessler ein politischer Wieder- und ein Quereinsteiger klar vor dem damaligen Präsidenten Urgese.

«Dürfen wichtige Themen nicht den Linken überlassen»

Urgese selber wiegelt ab. Für Überlegungen zu allfälligen Kandidaturen sei es noch zu früh. «Es geht mir auch nicht um eine Anbiederung nach links. Vielmehr dürfen wir so wichtige Themen wie Klima- oder Familienpolitik nicht einfach den Linken überlassen, sondern müssen liberale Antworten auf solche Fragen geben.» Dass Urgese politisch immer noch auf FDP-Linie liegt, zeigt sein neuester Vorstoss: Auch dort kommt das Wort «Familien» im Titel vor, allerdings im Zusammenhang mit Steuersenkungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen