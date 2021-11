Basel: Weiterhin keine politischen Fragen bei Einbürgerung

Grosser Rat Einbürgerung soll nicht schwieriger werden: Basler Parlament verzichtet auf Gesetzesänderung Eine Motion verlangte, dass Bewerbende im Einbürgerungsverfahren wieder zu politischen oder geografischen Themen befragt werden müssen. Neben den linken Parteien sprach sich auch die FDP dagegen aus. Vielmehr müsse der Fokus auf der Bildung liegen. Jonas Hoskyn und Silvana Schreier 10.11.2021, 18.29 Uhr

Alles für den Schweizer Pass: Das Einbürgerungsgespräch mit der betreffenden Kommission der Bürgergemeinde Basel-Stadt ist ein Teil des Prozesses. Symbolbild: Michel Canonica

Wer sich in Basel-Stadt einbürgern lassen will und seine gesamte Schulzeit in der Schweiz verbracht hat, wird im Einbürgerungsgespräch nicht mehr zu geografischen, historischen, politischen oder gesellschaftlichen Bereichen befragt. Diese Änderung hat das Bürgerrechtsgesetz 2017 erfahren. Seither gibt es keine Staatskundetests mehr. Dagegen wehrt sich nun Beatrice Isler (Die Mitte) mit einer Motion, die am Mittwoch im Grossen Rat behandelt wurde.