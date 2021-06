Grosser Rat

Am Mittwoch kommt eine Initiative in den Basler Grossen Rat, die zwei Regierungssitze abschaffen will. Die Forderung ist bekannt: In der Stadt Bern regieren etwa seit bald 20 Jahren nur fünf Gemeinderäte. Die Gründe dafür sind in Basel und in Bern dieselben.

Silvana Schreier 02.06.2021, 05.00 Uhr