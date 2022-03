Öffnung der Basler Freizeitgärten: Eine sanfte Weiterentwicklung

Grosser Rat Öffnung der Basler Freizeitgärten: SVP und Basta wollen das Referendum ergreifen Die Revision des Freizeitgartengesetzes wird angenommen. Das Traktandum sorgt für eine lange Debatte im Basler Grossen Rat. Maximilian Karl Fankhauser Aktualisiert 23.03.2022, 17.54 Uhr

Die Wege innerhalb der Freizeitgartenareale sollen bald für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Kenneth Nars

Der Mittwochmorgen startet mit einer langen Debatte im Grossen Rat. Das Thema, scheinbar ein emotionales: die Freizeitgärten, früher Schrebergärten genannt. Mehr als 5100 dieser Gärten à 200 Quadratmetern gibt es in Basel. Nun will die Bau- und Raumplanungskommission des Kantons Basel-Stadt (BRK) das Freizeitgartengesetz revidieren.

Demnach sollten die Freizeitgärten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies betrifft die Wege, die als Velowege genutzt werden könnten, die Spielplätze und Toilettenanlagen. Des Weiteren soll die Revision effizientere formelle Abläufe, klare Rollenzuteilungen der involvierten Behörden und Privaten sowie die Beseitigung von gesetzlichen Ungenauigkeiten und Regelungslücken bewirken, wie die BRK schreibt.

Die sanfte Weiterentwicklung

Daraus entwickelte sich eine emotionale Debatte im Grossen Rat, die sich über zwei Stunden lang hinzog. Regierungsrätin Esther Keller (GLP) sprach hierbei von einer «sanften Weiterentwicklung». Die Areale sollten nicht wie Riegel wirken, die Durchwegung sei eine Möglichkeit für die Öffnung eines Bereiches, der allen gehören könnte.

Auch BRK-Präsident Jeremy Stephenson (LDP), der den Bericht vorstellte, war überzeugt, dass die Revision guttun würde. Die Stadtgärtnerei wolle nicht die Zäune der Gärten niederreissen, sondern die Bereiche öffentlich machen, die auch dafür in Frage kämen.

Durchwegung sorgt für viel Diskussion

Unmut über die Revision äusserten vor allem das GAB und die SVP. Die grössten Streitpunkte waren die Öffnung der Wege der Freizeitgärten für die Öffentlichkeit und das zurückgehaltene Mitspracherecht der Gartenvereine.

Die SVP ihrerseits befürchtet, dass nun «Hinz und Kunz» sich Zutritt zu den Gartenanlagen verschaffen könnten, wie SVP-Grossrat Pascal Messerli klar zu erkennen gab. GAB-Grossrat Beat Leuthard ging gar einen Schritt weiter. Die Menschen, die ihren Garten seit Jahren pflegen würden, würden als Schmarotzer des öffentlichen Grundes dargestellt.

Die beiden Fraktionen waren für die vielen Änderungsanträge verantwortlich. Diese wurden aber allesamt abgelehnt. Einzig der nachträgliche Änderungsvorschlag der BRK betreffend der Beseitigung eines Litteringproblems wurde angenommen.

Das Basler Stimmvolk wird zur Urne gebeten

Die Änderung des Freizeitgartengesetzes wurde mit 74 zu 16 Stimmen und drei Enthaltungen angenommen. Die SVP und die Basta wollen nun das Referendum ergreifen. In einer Medienmitteilung schreibt die Basta, dass der Revision des Gesetzes weitere Familiengärten zum Opfer fallen würden.

«Wir pflegen hier Nachbarschaften und Freundschaften. Das Auseinanderreissen unserer Beziehungen, die Entmündigung und Ohnmacht sind schlechte Voraussetzungen, um ein teilweise gut gemeintes Öffnungskonzept durchzusetzen», wird Monica Nobel, Mitreferendin und Freizeitgartenpächterin, zitiert.

Abfall- und Litteringproblem wird befürchtet

Die SVP spricht in ihrer Medienmitteilung gar von einem «missratenen Familiengartengesetz». Demnach müssten sich die Pächterinnen und Pächter vermehrt vor Abfall, Diebstahl und Lärm fürchten.

Im nachträglichen Änderungsantrag der BRK, nach dem die Stadtreinigung die Verantwortung über die Abfallbeseitigung in den Gärten trägt, sehe die SVP einen Rückzug der Kommission von ihrer eigentlichen Idee. Demnach habe die BRK bewiesen, dass mit der Öffnung der Gartenareale ein Abfall- und Litteringproblem bevorstehen würde.

So wie es aussieht, dürfen die stimmberechtigten Baslerinnen und Basler also zur Thematik der Revision des Freizeitgartengesetzes an der Urne abstimmen gehen.