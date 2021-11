Basel: Parlament überweist Anzug zum Thema Betteln

Grosser Rat Regierungsrat muss zusätzliche Massnahmen gegen Diskriminierung von Bettelnden prüfen Am Mittwoch diskutierte der Grosse Rat einen Vorstoss von Barbara Heer zum Thema Anti-Diskriminierung zum Thema Betteln. Mit nur zwei Stimmen Unterschied hat das Parlament den Anzug an den Regierungsrat überwiesen. Elodie Kolb 17.11.2021, 13.51 Uhr

Der Anzug fordert unter anderem einen runden Tisch zum Thema Betteln. Kenneth Nars / BLZ

Die Debatte um die Bettlerinnen und Bettler im Grossen Rat geht weiter: In einem Anzug forderte Barbara Heer (SP) und Konsorten Anti-Diskriminierungsmassnahmen zum Thema Betteln. Konkret solle es unter anderem einen runden Tisch geben und geprüft werden, inwiefern Roma an den Massnahmen mitwirken können. Dies diskutierte das Parlament am Mittwoch.