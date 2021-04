Grosser Rat Sitzungsmarathon, Experten-Reigen und recht viel Konsens: Das bringt die Basler Klimakommission Basel hat den Klimanotstand ausgerufen, eine Kommission sucht Verbesserungen. Zwischenfazit eines schweizweit einzigartigen Unterfangens. Benjamin Rosch 10.04.2021, 05.00 Uhr

Jo Vergeat präsidiert die Klimakommission Matthias Willi / bz Zeitung für die Region

Wenn die Basler Klimakommission ein Musikinstrument wäre, dann am ehesten ein Tamburin. Am Anfang war es ganz laut um dieses neue Gremium, doch seit einem Jahr blieb sie ohne nennenswerte Resonanz. Das liegt in der Natur einer neu geschaffenen Kommission. Geistiger Vater der Basler Spezialkommission war der liberale Raoul Furlano, doch erst als Grünen-Grossrat Jürg Stöcklin dessen Idee aufnahm, gelangte sie zur Vollendung. Neun Monate nach dem ausgerufenen Klimanotstand, im November 2019, beschloss das Basler Parlament eine Spezialkommission für das Klima. Diese sollte den Klimaschutzbericht der Regierung von Anfang Jahr würdigen, Verfehlungen ausmachen und Verbesserungen vorschlagen. National war der Stadtkanton damals Vorreiter; nur Luzern kennt ein vergleichbares Gremium, das allerdings aus Verwaltungsangestellten besteht.

Die Basler Parteien nahmen die Aufgabe ernst und entsandten ihre politischen Schwergewichte. Der Vorsitz fiel den Grünen zu: Seit Dezember 2019 ist Jo Vergeat Kommissionspräsidentin. Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie nahm das Gremium seine Arbeit auf. In den ersten Sitzungen ging es darum, überhaupt die Aufgaben abzustecken. «Wir standen vor einem Mammutprogramm», sagt Vergeat. Ein Mitglied berichtet: «Die Erwartungen an diese Kommission drifteten stark auseinander, wie die Klimapolitik zu definieren sei.»

Im Juni hatte die Kommission ihr Tätigkeitsfeld umrissen. Es konstituierten sich sieben Subkommissionen. Weil die Gruppe möglichst alle Aspekte des Kantons auf seine Klimapolitik abklopfen wollte, sind diese Subkommission breit gefächert. Sie reichen von «Gebäude und Infrastruktur» über «Konsum und Finanzen» bis zu «Digitalisierung, Innovation und Forschung». Damit orientiert sich die Klimakommission wesentlich an ihrem Leitmedium, dem Klimaschutzbericht. Es gibt aber auch Unterschiede: Gerade letztgenannte Subkommission ist eine Neuerung der Spezialkommission. Inzwischen hat die Kommission auch «blinde Flecken» der Regierung geortet. So wird beispielsweise der Euro-Airport im Bericht überhaupt nicht thematisiert, obwohl Fliegen gemeinhin als besonders umweltschädlich gilt. Für ihre Einschätzungen holten sich die Milizparlamentarier Hilfe. Fast ein Dutzend schweizweit tätiger Experten sprachen in der Kommission vor und gaben ihre Einschätzungen aus dem Bereich der Umweltforschung ab. Das Pensum der Klimapolitiker ist gross: Vor Kurzem fand die zwanzigste Sitzung in Vollversammlung statt – die Sitzungen in den Subkommissionen sind darin nicht enthalten. Bald musste die Kommission einsehen, dass sie ihr Ziel verfehlen wird.

Nach einem Jahr wollte sie ihren Bericht vorlegen. Das verzögert sich dem Vernehmen nach bis in den Herbst. Nicht immer gestaltet sich die Zusammenarbeit einfach. Eine Partei schert aus, berichten Mitglieder. «Wir sind die einzigen, welche nicht nur in eine Richtung denken, sondern auch kritische Fragen stellen», sagt Beat Schaller, der die SVP im Gremium vertritt. «Ich bin dabei, damit wenigstens noch eine Partei einen kühlen Kopf bewahrt», erklärt er. Gleichzeitig verheimlicht er nicht, dass er den Sinn einer Spezialkommission fürs Klima arg anzweifelt. Dennoch: Die Grosswetterlage in der Kommission ist gut. Diskussionen sind weniger ideologisch geführt als in Sachkommissionen wie etwa der Umwelt- und Verkehrskommission. Ein bürgerlicher Politiker sagt: «Es entstehen breit abgestützte Vorschläge, die Basel-Stadt einen Schritt vorwärts bringen.»

Am Ende ihres Schaffens werde die Kommission einen Massnahmenkatalog verabschieden, bestätigt Vergeat. Im Gesamtparlament hat dieser sicher gute Chancen, denn noch immer sind alle grosse Parteien mit prominenten Köpfen vertreten. «Ich bin positiv überrascht», sagt Vergeat. Ob die Spezialkommission hingegen über den Herbst hinaus Bestand haben wird, ist unklar. Ihren Auftrag gemäss Stöcklins Anzug hätte sie dann erfüllt. Und es ist fraglich, ob das Parlament den Zusatzaufwand stemmen kann.

Eines sind sich alle Politiker bewusst: Die Klimajugend, welche die Kommission durch ihre Proteste herbeigeführt hat, dürfte vom Produkt enttäuscht sein. Die Mühlen der Politik mahlen eben langsam, das zeigt sich auch in diesem Fall. Gegenwärtig diskutiert die Kommission indes über ein Zusatzinstrument: einen eigenen Vorstoss. Mit einer sogenannten Kommissionsmotion könnte die parlamentarische Gruppe selber ein Geschäft in die Grossratssitzung einbringen. Konkreter werden die Mitglieder mit Verweis auf das Kommissionsgeheimnis nicht. «Es ist aber sicher so, dass manches für Kontroversen sorgen wird», sagt ein Politiker. Es wäre auch gar nichts anderes zu erwarten: Dafür ist der Grosse Rat ein zu grosses Orchester.