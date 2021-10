Grosser Rat und Landrat Kommt jetzt die Zertifikatspflicht im Parlament? Die beiden Basel wählen unterschiedliche Lösungen Der Basler Grosse Rat wird nächste Woche wohl eine Zertifikatspflicht light beschliessen – als erstes Kantonsparlament. Im Baselbiet wird diese Lösung hingegen abgelehnt. Jonas Hoskyn und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Das Ratsbüro um Grossratspräsident David Jenny (FDP) beantragt dem Parlament die Zertifikatspflicht. Juri Junkov

Eineinhalb Jahre tagte der Basler Grosse Rat pandemiebedingt im Exil im Congress Center Basel am Messeplatz. Am kommenden Mittwoch kehrt das Kantonsparlament an seine traditionelle Wirkungsstätte im Basler Rathaus zurück. Vorerst mit Masken, wie die meisten kantonalen Parlamente.

Doch das soll sich mit dem ersten Geschäft auf der Traktandenliste ändern. Das Ratsbüro unter der Leitung des aktuellen Grossratspräsidenten David Jenny (FDP) beantragt die Einführung einer Covid-Zertifikatspflicht. Dafür ist eine Änderung der Geschäftsordnung des Grossen Rates notwendig – also eine Gesetzesänderung. Die genaue Vorlage ist noch nicht bekannt. Das Ratsbüro will sie kommenden Montag beschliessen.

Gesetzesänderung im Schnellzugtempo

Am Mittwoch dann soll der Grosse Rat die Gesetzesänderung als dringlich traktandieren, absegnen und gleichzeitig deren sofortiges Inkrafttreten beschliessen. «Dafür braucht es zwei Mal eine Zweidrittelsmehrheit», sagt Jenny. Angesichts der weitgehenden Einigkeit, die in Basel bei den Corona-Massnahmen herrscht, ist dies realistisch. Auch ein Referendum und damit letztlich eine Volksabstimmung wäre im Anschluss weiterhin möglich, dürfte faktisch aber kaum ein Thema sein, da die Regelung nur den Parlamentsbetrieb betrifft.

Bereits in der Folgewoche an der zweiten Oktobersitzung würde die neue Regel gelten. Der Grosse Rat wäre schweizweit das erste Kantonsparlament, das auf das Corona-Zertifikat setzt. Entsprechende Vorstösse in Zürich oder Luzern blieben ohne Resultat. Dies auch, weil der Bundesrat in der Covid-Verordnung Treffen von Parlamenten und Gemeindeversammlungen explizit von der Zertifikatspflicht ausgenommen hat.

In Basel kann denn auch selbst nach einem Ja keine zwingende Zertifikatspflicht für alle gelten. Vorbild für die Vorlage im Grossen Rat ist das Bundesparlament. National- und Ständerat beschlossen Ende September die Einführung der «Zertifikatspflicht light». Das heisst: Man kann entweder nachweisen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Oder die Maskenpflicht gilt weiter. So ist sichergestellt, dass auch Personen, die das Zertifikat ablehnen, am Ratsbetrieb teilhaben können.

Sitzordnung wird wohl angepasst

An der ersten Sitzung im Grossratssaal am Mittwoch gilt aber sicher noch Maskenpflicht. Zum Schutzkonzept gehört ausserdem, dass die Medienvertreter die Sitzung von der Tribüne aus verfolgen müssen und das Grossrats-Café geschlossen bleibt. Auch die Sitzordnung wird, soweit das im engen Grossratssaal möglich ist, angepasst.

Im Baselbieter Landrat war die Einführung des Covid-Zertifikates bereits vor den Herbstferien ein Thema. Allerdings konnten sich die Fraktionen nicht auf eine freiwillige Übereinkunft einigen. SVP und Grüne stellten sich quer. SP-Fraktionschef Roman Brunner hat dafür kein Verständnis: «Als Parlamentarier haben wir eine Vorbildfunktion. Ich finde es problematisch, wenn wir uns mit Verweis auf die politischen Grundrechte von Pflichten rausnehmen, die anderswo in der Gesellschaft gelten.» Die 3G-Regel wäre verhältnismässig gewesen und hätte auch für jene den Zugang zum Rat gewährleistet, die sich nicht impfen wollen.

Im Baselbiet ist die Zertifikatspflicht light kaum mehrheitsfähig

Dass der Landrat wie im Bundeshaus oder bald wohl im Basler Grossen Rat auf die Zertifikatspflicht light einschwenkt, ist kaum mehrheitsfähig. SVP-Fraktionschef Peter Riebli ist klar dagegen: «Ich halte das für absolut diskriminierend.» Das wäre wie eine Brandmarkung, da dann jene, die ohne Zertifikat, aber dafür mit Maske ins Parlament kommen, sofort als genesen oder nicht geimpft erkennbar wären. Zudem gebe es aktuell keinen Grund, der eine Änderung der Regeln nötig macht. Die Fallzahlen seien auf tiefem Niveau stabil, von einer Überlastung des Gesundheitssystems sei man weit entfernt, so Riebli.

Wieder zurück in Liestal, doch ohne Zertifikatspflicht konsequent mit Maske: Der Baselbieter Landrat. Nicole Nars-Zimmer

Eine Zertifikatspflicht light lehnt auch SP-Fraktionschef Brunner ab. Wie Riebli hält er diese Regel für stigmatisierend, da sie den Rat in zwei Lager trenne. Die Lösung sei aber auch aus Gründen des Gesundheitsschutzes wenig sinnvoll, ist Brunner überzeugt: «Entweder tragen alle eine Maske oder wirklich alle haben ein Zertifikat. Eine Mischung ist kontraproduktiv.»

Grünen-Fraktionschef Stephan Ackermann räumt ein, dass es in seiner Fraktion punkto Corona unterschiedliche Haltungen gebe. Darunter seien auch Geimpfte, die froh sind, dass angesichts der Enge im Landratssaal weiterhin eine Maskenpflicht gelte. Es sei daher vorerst sinnvoll, die aktuellen Regeln – darunter die Maskenpflicht, die auch beim Reden gilt – beizubehalten. «Ich kann damit gut leben und bin vor allem froh, dass wir wieder in Liestal sind.»

So gehen die Ortsparlamente mit der Thematik um

In den sechs Einwohnerräten in beiden Basel denkt man nicht an eine Zertifikatspflicht. Im Umgang mit Maskenpflicht, Abständen und Zuschauern gibt es aber grosse Unterschiede.

Noch vor den Sommerferien zügelte der Einwohnerrat Riehen zurück ins Gemeindehaus, in seine alte Heimat. Zuvor tagte er während Monaten wie der Grosse Rat im Congress Center Basel. Doch nicht nur räumlich machte das Ratsbüro einen Schritt Richtung Normalität. Seit August gilt: Die Maskenpflicht ist aufgehoben, sobald alle an ihren Plätzen sitzen. Anstelle von Abstandhalten werden Plexiglasscheiben aufgestellt. Auch Zuschauende sind wieder zugelassen. Damit fährt das Riehener Parlament die lockerste Schiene unter den sechs Einwohnerräten in den beiden Basel. Das Ratsbüro halte sich an die Empfehlungen der Gemeinde, erklärt Statthalter Martin Leschhorn (SP). Man wolle es möglichst locker handhaben, stets aber im Bereich der Verantwortlichkeit.

Strenge Massnahmen in Reinach

Eine Zertifikatspflicht ist sowohl in Riehen, Liestal, Allschwil, Pratteln, Reinach als auch Binningen nicht angedacht, auch wenn dies von einzelnen Ratsmitgliedern eingebracht wurde. Mit 40 Mitgliedern sind die Einwohnerräte auch deutlich kleiner als die Kantonalparlamente. In Reinach sind das Ratsbüro und mit ihm die Verwaltung und der Gemeinderat noch immer streng mit den Schutzmassnahmen. Die Sitzungen finden noch immer in der Mehrzweckhalle Weiermatt statt, wo eine ständige Maskenpflicht gilt und Abstände eingehalten werden müssen. Nur wer ins Mikrofon spricht, darf seine Maske kurz ablegen. An eine Rückkehr ins Gemeindehaus denke das Ratsbüro aktuell nicht, betont Ratsvizepräsident Csaba Zvekan (SVP). Als Nächstes würden womöglich wieder Zuschauende zugelassen und die Maskenpflicht gelockert.

Ähnlich sind die Regeln gemäss Vizepräsidentin Beatrice Büschlen (Grüne) im Binninger Gemeindeparlament. Dank dem grosszügigen Kronenmattsaal und Einzeltischen können die Abstände problemlos eingehalten werden. Nur sind dort im Gegensatz zu Reinach wieder Zuschauende zugelassen. Der Einwohnerrat von Liestal tagte stets im Landratssaal und kann dort die Abstände gut einhalten, indem immer ein Platz freigelassen wird, beschreibt Ratsschreiber Marcel Jermann. Im Sitzen können die Masken abgelegt werden. Nur ganz zu Beginn der Pandemie galt die Maskenpflicht dauerhaft. Zuschauerinnen und Zuschauer sind wieder beschränkt zugelassen. Im Einwohnerrat von Allschwil gibt es dazu keine Beschränkungen. Die Tische der Ratsmitglieder und jene der Presse werden mit zwei Metern Abstand aufgestellt. Der Einwohnerrat von Pratteln hat kürzlich festgelegt, bis Ende Jahr im Ausweichort Kultur- und Sportzentrum zu tagen. Laut Vorgabe der Gemeinde gilt weiterhin permanent Maskenpflicht. Der Wunsch nach einer Rückkehr in die Alte Dorfturnhalle sei aber spürbar, verrät Ratspräsident Christoph Zwahlen (Unabhängige). (tgf)