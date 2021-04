Grosses Ranking Goldenes Bett oder harte Pritsche? So teuer sind die Spitäler in beiden Basel Das Bundesamt für Gesundheit hat die Fallkosten aller Schweizer Spitäler verglichen. Der Blick auf die Region zeigt grosse Differenzen. Die neue Transparenz soll unter anderem für Patienten eine Entscheidungshilfe sein. Michael Nittnaus 10.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Eingriff kostet am Kantonsspital Baselland (l.), am Basler Unispital (M.) oder am Bethesda (r.) nicht gleich viel. Bilder: niz/mto/ken

Die freie Spitalwahl ist in beiden Basel längst Realität. Jeder Patient darf sich grundsätzlich aussuchen, ob er für einen Eingriff lieber ins Universitätsspital Basel (USB), ins Kantonsspital Baselland (KSBL), ins Merian Iselin, ins Claraspital oder sonst zu einem Dienstleister mit entsprechendem Leistungsauftrag geht. Bisher gaben bei der Wahl meist weiche Faktoren wie Empfehlungen des Hausarztes oder aus dem Bekanntenkreis den Ausschlag. Geht es nach dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), könnte sich ein weiterer – knallharter – Faktor etablieren: Der Vergleich, wie günstig und effizient ein Eingriff je nach Spital effektiv ist.

Ranking setzt teure Spitäler unter Druck

Dafür hat das BAG am Donnerstag erst zum zweiten Mal überhaupt die Fallkosten aller Schweizer Spitäler und Geburtshäuser publiziert. Nachdem vergangenen Herbst das Betriebsjahr 2018 verglichen wurde, ermöglicht die Erfassung 2019 nun einen ersten Vergleich zwischen den Jahren und weist bei Spitälern mit mehreren Standorten diese einzeln aus. Damit ein Vergleich auch wirklich möglich ist, wurden die von den Spitälern an die Kantone gelieferten Daten schweregradbereinigt und bilden einen standardisierten Fall ab (siehe Tabelle).

Geht es nach dem BAG, soll dieses Ranking ganz konkrete Auswirkungen haben, wie es in seiner Mitteilung festhält: «Die Publikation dient den Tarifpartnern als Orientierungshilfe für die Tarifbildung, während die Kantone sie für die Spitalplanung heranziehen können. Weiter kann sie zuweisenden Ärzten sowie Patienten als Entscheidungsbasis für die Spitalwahl dienen.» Das langfristige Ziel ist klar: Die neue Transparenz soll den Wettbewerb fördern und zu teure Spitäler bei den Tarifverhandlungen mit den Krankenkassen unter Druck setzen. Sinken dadurch die Gesundheitskosten, spürt das am Ende auch der Patient als Prämienzahler in seinem Portemonnaie.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Das zeigen die Gespräche der «Schweiz am Wochenende» mit unabhängigen Gesundheitsökonomen, aber auch mit den Gesundheitsdirektionen beider Basel. Grundsätzlich begrüssen zwar alle, dass der Bund die Fallkosten, welche die Gesundheitsdirektorenkonferenz schon länger intern erhebt, nun anschaulich aufbereitet und öffentlich macht.

Über Behandlungsqualität sagen die Fallkosten nichts aus

«Das Ranking ist gut, aber noch nicht ganz ausgereift», bringt es Stefan Felder auf den Punkt. Der Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel bemängelt, dass die Höhe der Fallkosten allein noch nicht genügt, um die Qualität eines Spitals zu beurteilen. Und Gesundheitsökonom Felix Schneuwly vom Vergleichsdienst Comparis sagt: «Solange noch keine Daten zur Behandlungsqualität einfliessen, kann der durch den Vergleich erzeugte Kostendruck für die Spitäler auch heikel sein.»

Deutlich wird Thomas von Allmen, Leiter der Basler Abteilung Spitalversorgung: «Hohe Fallkosten sind nicht gleichbedeutend mit ineffizient oder teuer.» Einen Effekt auf die Gesundheitskosten könnte das Ranking vor allem über die Versicherer haben, meint Olivier Kungler, Generalsekretär der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):

«Die Gleichung, dass tiefe Fallkosten einen tieferen Tarif und damit tiefere Gesundheitskosten ermöglichen, stimmt im Grundsatz.»

USB-Filiale Gellert viel günstiger als Hauptstandort Spitalstrasse

Besonders spannend an den Zahlen zu den Spitälern der Region ist die neue Aufschlüsselung nach Einzelstandorten. Dies war auch eine Vorgabe der beiden Basel für die Vergabe von Leistungsaufträgen für die neue gemeinsame Spitalliste, die ab Sommer eingeführt wird. Der Vergleich beim USB zeigt: Während die Fallkosten 2018 der USB-Filiale im Bethesdaspital gemäss von Allmen noch Mängel aufwiesen, liegen sie 2019 deutlich unter den Kosten des Hauptstandorts Spitalstrasse. «Das ist ein erstes Indiz für uns, dass sich das auch auf den Tarif niederschlagen müsste», so von Allmen.

Erstmals sieht man auch schwarz auf weiss, dass der Standort Laufen des KSBL deutlich höhere Fallkosten hat als Liestal oder Bruderholz. Für Felder durchaus ein Zeichen der Ineffizienz, das nachvollziehbar macht, weshalb das Spital Laufen Ende 2020 geschlossen und durch ein ambulantes Zentrum ersetzt wurde. Kungler möchte die Zahlen nicht kommentieren. Er hält aber fest: «Da sich Ausrichtung und Angebot des KSBL ändern, spielen die bisherigen Fallkosten keine Rolle mehr. Die VGD blickt nach vorne. Die Tarife müssen neu verhandelt und dann von uns beurteilt werden.»

Die kompletten Listen aller Schweizer Spitäler finden Sie, wenn Sie hier klicken.